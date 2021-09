Gigantyczna burza piaskowa w Brazylii

Brazylia. Burza piaskowa

- Mieliśmy naprawdę gorące i suche dni, co sprzyjało utworzeniu się silnego wiatru, który w porywach osiągał 92 kilometry na godzinę. Pomógł on wznieść pył i piasek z gleby. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do powstania tego zjawiska - wyjaśniła Ramos. Meteorolog oświadczyła, że nie przewiduje się, aby zjawisko powtórzyło się w najbliższych dniach. - Przez kilka następnych dni spodziewamy się deszczu, nie będziemy więc mieli ponownie warunków sprzyjających takiemu zjawisku - podkreśliła.