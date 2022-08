Tego sztormu belgijska rodzina nigdy nie zapomni. "Naprawdę myśleliśmy, że umrzemy"

Belgijski żeglarz Frederic Cauderlier przetrwał sztorm u wybrzeży Korsyki. Na pokładzie znajdował się wraz z żoną i dziećmi oraz właścicielem żaglówki. - Poza modlitwą o to, żeby wszystko się skończyło, nie było nic innego do zrobienia. Naprawdę myśleliśmy, że umrzemy - przyznał Cauderlier, opisując dramatyczne czwartkowe wydarzenia.

Jak relacjonował Cauderlier, nagle zobaczyli zbliżającą się do nich ścianę chmur. - Nie mogliśmy uwierzyć własnym oczom. Gdy tylko zdaliśmy sobie sprawę z siły tej chmury, z szybkości, z jaką zbliżała się do nas, szybko weszliśmy do kokpitu żaglówki - mówił.