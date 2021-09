Belgia. Wyburzają domy po katastrofalnych powodziach. Mieszkańcy obawiają się nadejścia zimy

Belgijskie władze rozpoczęły w czwartek wyburzanie domów w mieście Pepinster, zniszczone przez lipcowe powodzie. Mieszkańcy stopniowo odzyskują dostęp do prądu, ale woda nadal nie nadaje się do picia. Jednak największym problemem jest brak ogrzewania, bo zbliża się zima.

- Ucierpiała duża część infrastruktury, banki, mosty, kanalizacja. Nadal jest wiele do zrobienia, a (jej naprawienie - red.) będzie trwało latami - dodał.

Belgia, powodzie. Trwa odbudowa

- Woda nadal nie nadaje się do picia. Elektryczność stopniowo powraca, a my wciąż czekamy na gaz. Nadchodzi zima i potrzebujemy ogrzewania i pieców. Prosimy o to - apelowała mieszkanka Pepinster i wolontariuszka Czerwonego Krzyża, Aurore Engelen.