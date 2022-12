Relacja Polaka z zasypanego śniegiem Buffalo. "To jest katastrofa"

- To jest katastrofa, tutaj się mówi, że coś takiego wydarza się raz na pokolenie. Nam się coś takie nie zdarzyło od 30 lat mieszkania w tym miejscu - powiedział we wtorek na antenie TVN24 BiS w programie "Dzień na świecie" profesor Kazimierz Braun, Polak mieszkający w Buffalo, emerytowany wykładowca New York University i Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodał, że katastrofa ta trwa już piąty dzień, czasami nie ma prądu. - Mamy szpitale, wprawdzie mają one swoje generatory prądu, ale brakuje tam jedzenia dla personelu i pacjentów - mówił.