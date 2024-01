"Czekałam na pomoc prawie 13 godzin"

Ludzie czekali na pomoc nawet kilkanaście godzin

Mróz w Finlandii

Stacje pomiarowe odnotowały w czwartek na północy Finlandii -42,7 stopnia Celsjusza. To najniższa temperatura w kraju w tym sezonie zimowym. Ostatni raz tak zimno było ponad 10 lat temu. Rekordowo niską temperaturę odnotowano w czwartek przed południem na lotnisku w Enontekio, niedaleko granicy ze Szwecją i Norwegią. W pozostałej części Finlandii temperatura waha się od -35 do -20 st. C i tak - jak wskazują prognozy - pozostanie przez najbliższe dni. Silne mrozy na terenie całego kraju doprowadziły w ostatnich dniach do rekordowego zużycia energii elektrycznej - poinformował operator Fingrid. Wyjątkowo niska temperatura wpłynęła również na funkcjonowania transportu publicznego. W Helsinkach w trasy nie wyjechało wiele autobusów z powodu problemów z uruchomieniem i rozgrzaniem pojazdów. Pociągi dalekobieżne mają zaś kilkugodzinne opóźnienia. W wielu miejscach w kraju wstrzymano też roboty budowlane. Dla prac betonowych granicą jest -15 st. C, dla prac dźwigowych: -20 st. C, zaś ogólnie dla prac na zewnątrz: -25 st. C. Z powodu fali arktycznego mrozu zamarzła cała Zatoka Botnicka, co ostatni raz na początku stycznia zdarzyło się w 2011 r. W różnych częściach Bałtyku pokrywy lodowej jest obecnie cztery razy więcej niż zazwyczaj – przekazały służby meteorologiczne. Historyczny rekord ujemnej temperatury w Finlandii, czyli -51,5 st. C, padł w styczniu 1999 r. w Kittila w Laponii.