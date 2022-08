Artur Chmielewski z NASA o tym, dlaczego misja Artemis 1 nie wystartowała

"Te rzeczy trzeba spokojnie sprawdzić"

"To jest za bardzo niebezpieczne, nie startujemy"

Jakie nastroje panują w tym momencie na przylądku Canaveral? Chmielewski opowiedział, że w NASA dużo się zmieniło od czasów poprzednich misji, a wszyscy rozumieją, że kwestie bezpieczeństwa są nadrzędne. - Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i jakość (...) nie podlega głównemu kierownikowi. Ta osoba może w każdej chwili powiedzieć "nie, to jest za bardzo niebezpieczne, nie startujemy". Chmielewski odniósł się również do marzeń Amerykanów o bazie na Księżycu, o których bardzo często słyszymy w kontekście programu Artemis. - W Ameryce (...) jest coś takiego, co się nazywa "frontier mentality". To było wtedy, kiedy powstało 13 kolonii w Ameryce, te początki Ameryki, i ludzie stwierdzili, że "musi być ekspansja, musimy zobaczyć, co tam dalej jest na tych terytoriach" - wyjaśnił. - Przestrzeń kosmiczna to jest właśnie kontynuacja tego (...), to jest ta ekspansja.