Ulice pod wodą, samochody zalane aż po okna

Cyklon tropikalny Jasper zbliża się do wybrzeży Australii. Do lądu ma dotrzeć w środę lokalnego czasu. Meteorolodzy ostrzegają przed ulewami i porywistym wiatrem. W ciągu kolejnych 24 godzin żywioł ma przybrać na sile. Przygotowania do jego nadejścia trwają.