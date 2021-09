Alerty IMGW w 11 województwach. Uważajmy na silny wiatr

IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Miejscami porywy mogą sięgać do 90 kilometrów na godzinę. Synoptycy nie wykluczają lokalnych burz.

W piątek najsilniejsze porywy wiatru odnotowano na Śnieżce, gdzie wiało z prędkością 166 kilometrów na godzinę.

W Kołobrzegu i Ustce wiatr osiągał prędkość 76 km/h, w Kozienicach, Sulejowie i Włodawie - 65 km/h, Łebie, Lublinie, Jeleniej Górze, Helu - 61 km/h.

Porywy wiatru w piątek 24 września wetteronline.de

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Alerty IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

- pomorskim, (w powiatach nadmorskich). Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, wiejącego z północnego zachodu i zachodu. Alarmy będą ważne do godziny 19 w piątek;

- zachodniopomorskim, (w powiatach nadmorskich). Przewidywany jest silny wiatr o średniej prędkości od 40 do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, wiejącego z zachodu i północnego zachodu. Alerty ważne będą do godz. 12 w piątek;

- warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, gdzie prognozuje się wystąpienie umiarkowanego i dość silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 40 km/h, a w porywach do około 75 km/h, wiejącego z kierunków zachodnich. Lokalnie, zwłaszcza podczas burz, możliwe są porywy do 90 km/h. Najsilniejszy wiatr spodziewany jest po północy. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 12 w piątek;

- świętokrzyskim, śląskim, gdzie prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu, skręcającego na północno-zachodni. Alarmy ważne będą do godz. 16 w piątek;

- podkarpackim, małopolskim. W tych regionach prognozuje się silny wiatr, wiejący ze średnią prędkością od 25 do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu, skręcającego na północno-zachodni. Alerty ważne będą do godz. 17 w piątek;

- opolskim, gdzie przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego-zachodu. Alarmy ważne będą do godz. 9 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW tvnmeteo.pl za IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autor:anw

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl