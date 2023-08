Uwaga na burze z gradem. IMGW ostrzega też przed silnym wiatrem

IMGW ostrzega przed burzami z gradem, podczas których może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy. W części kraju są w mocy również alerty przed silnym wiatrem. Z prognozy zagrożeń wydanej przez synoptyków wynika, że w kolejnych dniach będzie grzmieć i mocno padać, mogą pojawią się alarmy nawet drugiego stopnia.

Alerty meteorologiczne IMGW - burze z gradem

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu o sumie 20-25 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie pojawi się grad.

Alerty meteorologiczne IMGW - silny wiatr

Miejscami prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z kierunku południowo-zachodniego i południowego. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 15 w czwartek.