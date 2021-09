Alerty hydrologiczne IMGW. "Spodziewane wzrosty poziomu wody"

Alerty hydrologiczne IMGW pierwszego stopnia

- małopolskiego (zlewnie: Ropa, Biała Tarnowska, Poprad, odcinek Dunajca od zb. Sromowce Wyżne do zb. Rożnów, Dunajec od zb. Sromowce Wyżne do zapory zb. Czchów, Dunajec od zb. Czchów do ujścia, Breń oraz Wisła od ujścia Dunajca do ujścia Czarnej (część prawobrzeżna);