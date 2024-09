Alert RCB dla czterech województw. "Słuchaj poleceń służb"

czytaj dalej

Do Polski zbliża się niż genueński, który przyniesie ekstremalne opady deszczu. Synoptycy ostrzegają, że do poniedziałku lokalnie może spaść nawet do 300 litrów wody na metr kwadratowy. W województwach opolskim, dolnośląskim i śląskim mogą pojawić się powodzie.