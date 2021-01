Zasypane drogi, chaos komunikacyjny. W Hiszpanii ze śniegiem walczy wojsko

"Nie można już kupić chleba. Ludzie boją się, że zabraknie jedzenia" - 10-01-2021 Burza śnieżna Filomena przyniosła do Hiszpanii obfite opady śniegu. - Nie funkcjonuje komunikacja, nie funkcjonują pociągi i autobusy - opowiadała w TVN24 Polka mieszkająca w okolicach Madrytu. - Niektórzy na dwa dni zamknęli się w domach i dopiero w niedzielę odważyli się wyjść - dodała Anna Koronowska. czytaj dalej

Ze skutkami śnieżycy Filomena, która od piątku szaleje w Hiszpanii, walczy ponad 1500 żołnierzy. Śnieg i niska temperatura przyniosły także tragiczne żniwo. W poniedziałek przed południem hiszpańskie służby medyczne potwierdziły zgon piątej ofiary żywiołu. 55-letni mężczyzna zmarł na zawał serca w aucie, które ugrzęzło w śniegu w okolicach katalońskiej Tarragony. Poprzednie dwie ofiary śmiertelne odnotowano w aglomeracji Madrytu, dwie w prowincji Malaga.

Na większości terytorium kraju panuje chaos komunikacyjny, spowodowany śniegiem zalegającym na drogach i trasach kolejowych. Z utrudnieniami funkcjonuje w poniedziałek rano metro, podmiejska kolej. Problemy występowały także na międzynarodowym lotnisku Barajas. Nie odbywają się zajęcia w szkołach.

Konwoje ze szczepionkami

Wojskowi pomagają głównie przy ewakuacji osób z samochodów, które ugrzęzły w śniegu lub zostały uwiezione w licznych na hiszpańskich drogach korkach. Łącznie w poniedziałek rano nieprzejezdnych jest ponad 800 tras.

Jak wyjaśniła w poniedziałek szefowa resortu obrony Margarita Robles, część żołnierzy wchodzi w skład ekip medycznych, które docierają do chorych w miejscowościach odciętych od świata przez śnieżycę.

Pomimo częściowego zamknięcia lotnisk w Hiszpanii, w poniedziałek rano do kilku portów lotniczych w kraju dostarczone zostały ładunki szczepionek od firmy Pfizer. Łącznie dotarło tam 350 tysięcy dawek.

Wideo Wojskowi dowożą szczepionki i żywność

Siły zbrojne pomagają w odśnieżaniu okolic szpitali i lotniska w Madrycie (PAP/EPA/SPANISH MILITARY EMERGENCY UNIT HANDOUT)

Wideo Po wielkim śniegu w Hiszpanii trwa wielkie odśnieżanie

Zasypana stolica

Największy chaos komunikacyjny wskutek ataku zimy panuje w środkowej części Hiszpanii, szczególnie we wspólnocie autonomicznej Madrytu. Od piątku do soboty spadło tam do 50 centymetrów śniegu.

Opady śniegu uwięziły na dwie noce około 100 osób, w tym pracowników i klientów, w centrum handlowym w mieście Majadahonda w północnej części wspólnoty autonomicznej Madryt. Jak opowiadał dziennikarzom pracownik jednej z restauracji, ludzie spali na ziemi na kartonach.

W nocy z niedzieli na poniedziałek, w niektórych częściach kraju, termometry pokazały -8 stopni Celsjusza. Państwowa Agencja Meteorologiczna (AEMET) wydała ostrzeżenia przed silnym mrozem. Meteorolodzy przewidują, że niezwykła fala zimna na Półwyspie Iberyjskim potrwa do czwartku.

