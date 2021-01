Woda sięgała szyb samochodu, kierowca wspiął się na dach

Zamknięte porty, nieprzejezdne drogi. Załamanie pogody w Hiszpanii - 02-01-2021 Intensywne opady śniegu wstrzymały ruch na drogach, a silny wiatr wymusił zamknięcie portów. To rzeczywistość, z jaką mierzą się mieszkańcy części Hiszpanii. czytaj dalej

Aby się ratować, kierowca pojazdu wspiął się na jego dach. Wkrótce później na miejsce przybyły służby ratunkowe. Mężczyznę owinięto linami, następnie udało się go wciągnąć na ulicę położoną wyżej.

Arequipa to drugie co do wielkości miasto Peru, położone w jego południowej części. Ostatnie ulewy spowodowały lokalne powodzie.

Problemy miało wielu kierowców. Na jezdniach znalazły się duże ilości błota i kamieni, w których utknęły auta.

Uszkodzone budynki

Uszkodzonych zostało także co najmniej 20 budynków. Były miejsca, gdzie doszło do osunięć ziemi.

Władze ostrzegają mieszkańców przed kolejnymi opadami.