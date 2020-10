Wciąż przeszukują gruzy zawalonych budynków. "Nie możemy stracić nadziei"

"Jestem przyzwyczajony do trzęsień ziemi, ale to było naprawdę przerażające". Wzrósł bilans ofiar - 30-10-2020 Silne trzęsienie ziemi nawiedziło rejony Morza Egejskiego. W Turcji co najmniej 12 osób nie żyje, a kilkaset jest rannych. Na greckiej wyspie Samos znaleziono ciała dwojga nastolatków. czytaj dalej

Według oficjalnych danych w wyniku piątkowego trzęsienia ziemi w Turcji zginęły co najmniej 24 osoby, a 763 zostały ranne. Drgania odczuwalne były także w Grecji. Na wyspie Samos zawalił się dom, zginęło dwóch nastolatków.Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,0 nawiedziło Morze Egejskie w piątek o godzinie 14.51, epicentrum znajdowało się na głębokości 10 kilometrów w pobliżu wyspy Samos.

- Kiedy nastąpiło trzęsienie ziemi byliśmy w jednym z domów. Moja mama i ja zeszliśmy na dół, kiedy to się stało. Matka jest chora, poprosiliśmy ją, by uciekła i zobaczyliśmy wszędzie tumany kurzu z zawalającego się budynku. Natychmiast wybiegliśmy na zewnątrz i zobaczyliśmy, że nasi sąsiedzi są ranni. Pomogliśmy im ewakuować się z ruin w bezpieczne miejsce - relacjonował Selcuk, jeden z mieszkańców prowincji Izmir.

Trzęsienie ziemi było odczuwalne w Turcji i Grecji (USGS)

Nie tracą nadziei

Akcje ratunkowe były prowadzone w 17 zawalonych budynkach w nadmorskiej prowincji Izmir w Turcji, gdzie ludzie zostali uwięzieni pod gruzami.

- Mieszkają tu moja rodzina: moja siostrzenica, wujek, babcia, a także moja ciotka i córka. Mieszka tu kilka rodzin, więc my teraz czekamy rozpaczliwie. Powiedzieli, że pod ruinami są cztery ciała, ale nie wiemy, kim oni są. Jedyne, co możemy zrobić, to czekać. Moja siostrzenica i ciotka zostały uratowane, ale wciąż czekamy na wiadomości o innych. Boże, pomóż nam, nie możemy stracić nadziei - mówiła Buket, mieszkanka Izmiru.

Trzęsienie ziemi na Morzu Egejskim wywołało tsunami, które spowodowało zalanie wodą morską niektórych nadmorskich obszarów mieszkalnych.

Ostatnie śmiertelne trzęsienie ziemi z epicentrum w Morzu Egejskim było w lipcu 2017 rok, o magnitudzie 6,7 i epicentrum na wyspie Kos w pobliżu Samos. Wówczas zginęły dwie osoby i odnotowano duże zniszczenia. W 1999 roku 143 osoby zginęły w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 5,9 w Atenach i okolicy.

Skutki trzęsienia ziemi w Turcji (PAP/EPA/DEMIROREN NEWS AGENCY/Mehmet Emin Menguarslan)