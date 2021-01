"W wodzie było sporo krwi". Rekin zaatakował mężczyznę w rzece

Zima zawitała do zoo w Tallinie - 14-01-2021 Zwierzęta z ogrodu zoologicznego w stolicy Estonii bardzo ucieszyły się z ostatnich opadów śniegu. Bawiły się i tarzały w zaspach, a choinki, które dostarczyli mieszkańcy Tallina, sprawiły mieszkańcom zoo dodatkową frajdę. czytaj dalej

Do ataku rekina doszło w czwartek w Rzece Łabędziej (Swan River) w rezerwacie Blackwall Reach w Perth, położonym na południowym zachodzie Australii. Według przedstawicieli lokalnych władz mężczyzna został zaatakowany przez mogącego mieć 2-3 metry długości żarłacza tępogłowego (Carcharhinus leucas) podczas porannej kąpieli w rzece.

- W wodzie było sporo krwi, a ugryzienie było tuż przy udzie - powiedział miejscowy kajakarz, który pomógł mężczyźnie dotrzeć na brzeg. Ofiarę ataku w ciężkim stanie zabrano do szpitala Royal Perth Hospital - poinformował rzecznik lokalnego pogotowia ratunkowego. Miejscowe media podały, że mężczyzna ma około 50 lat, a jego stan jest stabilny.

Ataki rekinów

Wybrzeże w rejonie Perth słynie z występowania w tych wodach żarłaczy białych, wielokrotnie dochodziło tam do ataków rekinów. W ostatnich tygodniach niektóre plaże zostały zamknięte z powodu wzrostu liczby zaobserwowanych przedstawicieli tego gatunku.

Ataki w Rzece Łabędziej, wpadającej do oceanu w południowym mieście portowym Fremantle, na południe od Perth, to rzadkość. Ostatni taki atak miał miejsce w 1969 roku, a ostatni odnotowany przypadek śmiertelny związany z atakiem rekina - w 1923 r.; wówczas rekin również ugryzł pływaka w nogi. Rejon rzeki, w którym doszło do ataku, został zamknięty dla ludzi do piątku.