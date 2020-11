Trzylatka wyciągnięta spod gruzów po 65 godzinach. Nagrania z akcji ratunkowych w Turcji

Spędziła pod gruzami 17 godzin. Nagranie z akcji ratowania nastolatki - 01-11-2020 Trzęsienie ziemi w Turcji pochłonęło już życie ponad 60 osób. Akcja ratunkowa trwa, ale z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych maleją. Tamtejsze media opublikowały nagranie z akcji ratowania 16-letniej wiolonczelistki. Spędziła pod gruzami 17 godzin. czytaj dalej

Kolejni uratowani

Agencja Reutera, powołując się na najnowsze dane lokalnych władz, przekazała że w piątkowym trzęsieniu ziemi w Turcji i Grecji zginęło co najmniej 81 osób. Kolejne ciała w tureckiej prowincji Izmir znaleziono w czasie trwających przeszukiwań rumowiska powstałego po ośmiu zawalonych budynkach. Od kilku dni wiadomo o dwóch ofiarach śmiertelnych po greckiej stronie, na wyspie Samos.

W niedzielę pokazaliśmy nagranie, jak ze zrównanego z ziemią ośmiopiętrowego budynku wyciągnięto nastolatkę, która spędziła tam 17 godzin.

Służby przeszukujące gruzy podzieliły się właśnie kolejnymi podobnymi nagraniami. W poniedziałek uratowano trzyletnią dziewczynkę uwięzioną w ruinach budynku przez 65 godzin. Przebywała tam wraz z matką i trojgiem rodzeństwa.

Uratowana 14-latka spędziła pod gruzami 58 godzin. Uwolniono ją w niedzielę.

Turecka agencja ds. zarządzania kryzysowego (AFAD), przekazała, że ranne zostały 962 osoby. Dodała jednocześnie, że ponad 740 zostało wypisanych ze szpitali. Dotychczas ustawiono 3500 namiotów i 13 tysięcy łóżek jako tymczasowe schronienie dla poszkodowanych.

Wideo Trzyletnia dziewczynka wyciągnięta spod gruzów po 65 godzinach

Wideo 14-latka została uratowana po tym, jak spędziła w zawalonym budynku 58 godzin

Tragiczne w skutkach wstrząsy

Najbardziej dotkniętym wstrząsami okazało się tureckie miasto Bayrakli bezpośrednio przylegające do Izmiru. To właśnie tam doszło do największych zniszczeń materialnych i strat w ludziach - pisze francuska agencja AFP.

Trzęsienie o magnitudzie 7,0 nawiedziło prowincję Izmir oraz pobliską grecką wyspę Samos na Morzu Egejskim w piątek po południu. Epicentrum było zlokalizowane w pobliżu miasta Karlovasi na wyspie Samos, a źródło wstrząsów (hipocentrum) znajdowało się na głębokości 16 kilometrów pod powierzchnią - podały amerykańskie służby sejsmologiczne USGS.

To już drugie tak silne trzęsienie ziemi w Turcji w tym roku - zaznacza w komentarzu BBC. Tureckie media, które szeroko naświetlają tragiczne wydarzenia w Izmirze i prowadzoną tam akcję ratowniczą, nie kryją obaw, że zwiększona aktywność sejsmiczna w Azji Mniejszej będzie skutkować kolejnymi silnymi wstrząsami.