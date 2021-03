Silny wiatr i opady marznące. IMGW wydał prognozę zagrożeń - 26-03-2021 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na piątek nie prognozują żadnych niebezpiecznych zjawisk. Jednak już w sobotę pogoda znów może stać się groźna. czytaj dalej

Przez Alabamę i część Georgii przetoczyło się w czwartek kilka wyjątkowo silnych tornad. Z powodu gwałtownych zjawisk zginęło co najmniej pięć osób z miasta Ohatchee. Troje z nich należało do jednej rodziny, zginęli w wyniku zawalenia się domu. Wśród ofiar byli też niespokrewnieni mężczyzna i kobieta, którzy usiłowali schować się przed tornadem w swoich przyczepach kempingowych. Ekipy ratunkowe godzinami szukały rannych i poszkodowanych, zajmowały się także rodzinami zmarłych. Władze mają nadzieję, że to ostateczny obraz tragicznego bilansu.

Agencja Zarządzania Kryzysowego Hrabstwa Calhounpo poinformowała, że liczba rannych może sięgać dziesiątek osób. Jedną z nich jest policjant z Florencji, w którego uderzył piorun.

"To było okropne"

Niektóre dzielnice zostały całkowicie zrównane z ziemią. Żywioły rozrywały domy i budynki, powalały drzewa i niszczyły linie energetyczne. W Pelham w stanie Alabama, około 90 kilometrów na południowy zachód od Ohatchee, zostało uszkodzonych około 60 domów. Nikt nie został ranny.

- Płakałam. Naprawdę spanikowaliśmy. Moje serce tak waliło! To było okropne - padał grad, tak obfity, że nic nie było widać. Było bardzo ciemno, ale na szczęście jesteśmy bezpieczni - opowiadała Allison Allred z hrabstwa Bartow w Georgii.

Lokalne służby ratunkowe podały, że tysiące osób zostało pozbawionych prądu.