W Wielkanoc "o Polskę otrze się jęzor zimnego powietrza arktycznego"

Śnieg na południu, na Bałtyku sztorm. Gdzie pogoda będzie niebezpieczna - 27-03-2021 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed sztormem na Bałtyku. Siła wiatru może osiągać nawet 9 w skali Beauforta. Żółte alarmy przed porywistym wiatrem obowiązują na terenie pięciu województw, a dla południowych powiatów Polski wydano również ostrzeżenia przed opadami śniegu. czytaj dalej

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska dostaje się pod wpływ układu niżowego Quasimodo z centrum nad Północnym Atlantykiem, w pobliżu Grenlandii. Z południa niż zaciąga ciepłe powietrze, jednak od zachodu wkroczy do kraju chłodny front atmosferyczny, za którym zacznie wciskać się chłodniejsze powietrze pochodzenia polarnego.

Dlatego jeszcze sobota zapowiada się ciepło, w części kraju z temperaturą maksymalną sięgającą nawet 17 stopni Celsjusza.

Nawet 20 stopni i więcej

Po niedzielnym ochłodzeniu, kiedy termometry pokażą maksymalnie o kilka stopni Celsjusza mniej, będzie cieplej, jednak znów nie na długo. Do czwartku niż nad Atlantykiem i wyż nad południową oraz wschodnią Europą będą sprowadzać ciepłe masy powietrza z południowego zachodu, znad Maroka, Hiszpanii i Francji. Temperatura w zachodnich i południowych regionach Polski wzrośnie do 20 st. C, a na obszarach podgórskich może być jeszcze więcej.

Prognozowana temperatura maksymalna w środę według modelu (wetter3.de)

"Wiosenna przebudowa"

Od piątku na pogodę w naszym kraju będą wpływać wiry niżowe znad północnej Rosji i Włoch we współpracy z wyżem znad Atlantyku. Ściągną nad Europę Północną, Środkową i Zachodnią zimne masy powietrza pochodzenia arktycznego. Polska znajdzie się na skraju ścierania tych mas z cieplejszymi znad południowej Europy. Strefa styku mas, czyli front atmosferyczny rozciągać się ma nad krajem, z mieszanymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

Jak podkreśliła synoptyk tvnmeteo.pl, "jesteśmy w okresie wiosennej przebudowy pola temperatury nad Europą", a to oznacza czas dużej zmienności aury. Unton-Pyziołek wyjaśniła, że "modele meteorologiczne tydzień temu wyliczały na okres świąteczny arktyczne zimno i przelotny śnieg, natomiast w świetle dzisiejszych materiałów prognostycznych największy chłód ma tylko o Polskę zahaczyć", i jak dodała "o Polskę otrze się jęzor zimnego powietrza arktycznego".

Pogoda na Wielki Piątek i Wielką Sobotę

W Wielki Piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu, a na północnym wschodzie kraju deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunku północno-wschodniego, słabo i umiarkowanie, okresami silniej.

Pogoda na Wielki Piątek

Pochmurno z przejaśnieniami zapowiada się także Wielka Sobota. Mieszkańcy północno-zachodnich regionów kraju nie powinni spodziewać się opadów. Poza tym przelotnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach - śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać północno-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na Wielką Sobotę

Wideo Prognozowana temperatura na Święta Wielkanocne (Ventusky)

Prognoza pogody na Wielkanoc i lany poniedziałek

W Niedzielę Wielkanocną na północy kraju będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na wschodzie i w centrum wystąpią opady deszczu, a na południu deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północno-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h.

Pogoda na Wielkanoc

Poniedziałek Wielkanocny również upłynie pod znakiem pochmurnej aury, ale rozpogodzenia też są możliwe. Przelotne opady deszczu pojawią się na południowym wschodzie Polski. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Podkarpaciu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na lany poniedziałek

Wideo Prognozowane opady na Święta Wielkanocne (Ventusky)