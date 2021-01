Śnieg, zawieje i zamiecie. Nawet drugi stopień alertów IMGW

Pogoda na dziś: spadnie kolejna porcja śniegu - 13-01-2021 We wszystkich regionach kraju w środę można spodziewać się opadów śniegu. Jezdnie będą śliskie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 3 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w województwach:

- dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim;

- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

- małopolskim, w powiatach tatrzańskim i suskim.

Prognozowane jest wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 25 centymetrów, lokalnie 30 cm.

Na Dolnym Śląsku alarmy będą ważne od godziny 16 w środę do godz. 16 następnego dnia. Poza tym stracą ważność o godzinie 12 w czwartek.

Zagrożenia zimowe (RCB)

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

- śląskim, poza powiatami z drugim stopniem alarmów;

- małopolskim, w powiatach: wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim.

Miejscami opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym mają spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 8 do 12 cm.

Ostrzeżenia będą ważne od godz. 18 w środę do godz. 6 w czwartek.

ZAWIEJE I ZAMIECIE ŚNIEŻNE

IMGW ostrzega również przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Alarmy pierwszego stopnia obowiązują w województwie dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim oraz kłodzkim.

Przewiduje się, że średnia prędkość wiatru wyniesie od 25 do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 65 km/h. Powieje z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.

Ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 16 w środę, a wygasną o godz. 9 kolejnego dnia.

OBLODZENIA

W wielu miejscach należy się spodziewać, że będzie ślisko. Alarmy pierwszego stopnia przed oblodzeniami wydano w województwach:

- zachodniopomorskim;

- lubuskim;

- wielkopolskim;

- dolnośląskim, poza powiatami: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim;

- opolskim;

- łódzkim;

- mazowieckim.

Prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -5 do -1 stopnia Celsjusza, tylko nad samym morzem około 0 st. C. Temperatura minimalna gruntu osiągnie zaś od -6 do -1 st. C.

Na Mazowszu ostrzeżenia będą ważne od godziny 18 w środę, poza tym od godz. 20 tego samego dnia. Stracą ważność o godz. 8 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na czwartek

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

Kolejnego dnia śnieg również może padać intensywnie. Alarmy drugiego stopnia przewidywane są dla woj. dolnośląskiego. W ciągu dnia, w górach, przewidywane jest pojawienie się opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w ciągu doby, w obszarze górskim wyniesie do około 25 cm.

SILNY MRÓZ

W czwartek w części kraju wystąpi kilkunastostopniowy mróz. Ostrzeżeń pierwszego stopnia należy spodziewać się w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim. W nocy temperatura minimalna wyniesie od -15 do -12 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie od -12 do -9 st. C. Prognozowana średnia prędkość wiatru osiągnie od 10 do 15 km/h, w porywach do 20 km/h.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

Prognoza zagrożeń na piątek

W ciągu następnej doby, oprócz woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, alarmy pierwszego stopnia przed silnym mrozem możliwe są także na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. W rejonach podgórskich temperatura minimalna wyniesie od -18 do -15 st. C, lokalnie -20 st. C. Za dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie od -10 do -8 st. C. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 10 do 20 km/h.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

Czym jest prognoza zagrożeń?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Zgodnie z definicją IMGW alarm drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.