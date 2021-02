Pogoda na jutro: spadnie kolejna porcja śniegu

Szereg niebezpiecznych zjawisk. Ostrzeżenia IMGW - 08-02-2021 Intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie, gołoledź, mróz. Na terenie kilku województw obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska na pogodę w Polsce będzie wpływać niż Tristan znad Ukrainy i związany z nim front atmosferyczny. Z Rosji napłynie mroźne, kontynentalne powietrze.

Noc zapowiada się z okresowymi opadami śniegu, miejscami dość intensywnymi. Spadnie do 5-10 centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od -16 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do -9 st. C na Pomorzu. Wiatr powieje słabo, z kierunku północno-wschodniego.

Pogoda na wtorek

We wtorek także są spodziewane opady śniegu, jednak mniejsze niż nocą i w poniedziałek. Nie powinno spaść więcej niż do 1-5 cm. Na termometrach zobaczymy od -10 st. C na Suwalszczyźnie do -5 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza zmaleje, znajdzie się na poziomie od 60 do 70 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda Warszawa

NOC: okresami dość intensywne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy minimum -10 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 987 hPa.

DZIEŃ: okresami opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie -6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z północnego wschodu. Ciśnienie po południu osiągnie 990 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: okresami dość intensywne opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -10 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby wiatr. Na barometrach o północy zobaczymy 992 hPa.

DZIEŃ: okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna sięgnie -7 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego wschodu. Po południu barometry wskażą 995 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: okresami dość intensywne opady śniegu. Termometry pokażą minimum -9 st. C. Wiatr z północnego wschodu powieje słabo. Ciśnienie o północy osiągnie 1005 hPa.

DZIEŃ: okresami dość intensywne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie -6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z północnego wschodu. Po południu barometry pokażą 1007 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: okresami opady śniegu. Temperatura minimalna sięgnie -16 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 987 hPa.

DZIEŃ: okresami opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie po południu osiągnie 990 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: okresami opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -12 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje słabo. Ciśnienie o północy sięgnie 974 hPa.

DZIEŃ: okresami opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie -8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Po południu na barometrach zobaczymy 976 hPa.