Pogoda na jutro: do 16 stopni. Deszcz tylko lokalnie

Pogoda na 5 dni: na horyzoncie nawet 18 stopni - 25-03-2021 W najbliższych dniach w wielu regionach kraju dopisze pogodna aura. Temperatura wzrośnie miejscami do 18 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby wyż Margarethe przemieści się znad Alp nad Rumunię. Polska pozostanie pod jego wpływem. Napłynie ciepłe powietrze polarno-morskie z południowego zachodu.

Noc będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby, a powieje z południowego zachodu.

Pogoda na piątek

W piątek na zachodzie w godzinach popołudniowych pojawią się przelotne opady deszczu. W pozostałej części Polski będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu powieje słabo i umiarkowanie.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższa wilgotność powietrza pojawi się w północno-wschodniej Polsce. Odczujemy komfort termiczny, a pogoda wpłynie korzystnie na nasze samopoczucie.

Pogoda Warszawa

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimum 2 st. C. Powieje z południowego zachodu, a wiatr będzie słaby. Ciśnienie o północy sięgnie 1009 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Po południu barometry pokażą 1009 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 3 st. Wiatr będzie słaby, a powieje z południowego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie po południu osiągnie 1010 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr powieje słabo południowego zachodu. O północy na barometrach zobaczymy 1021 hPa.

Pogoda Wrocław

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Po południu ciśnienie wyniesie 1020 hPa.

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimum 3 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy sięgnie 1006 hPa.

DZIEŃ: rano pogodnie, po południu przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy minimum 16 st. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie po południu wyniesie 1006 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 0 st. C. Słaby wiatr powieje z południowego zachodu. O północy na barometrach zobaczymy pokażą 995 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie po południu osiągnie 995 hPa.