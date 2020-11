Pogoda na dziś: wszędzie mokro i wilgotno, miejscami także wietrznie

Pogoda na 16 dni: jeszcze ciepło, ale nadchodzą duże zmiany - 01-11-2020 W najbliższych dniach możemy spodziewać się wyjątkowo wysokiej temperatury, jak na początek listopada. Co czeka nas później? Sprawdź 16-dniową prognozę pogody prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego. czytaj dalej

W poniedziałek początkowo na wschodzie będzie mglisto. W zachodnich regionach należy spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami. Okresowo będą występować opady deszczu lub mżawki o sumie do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum, do 18 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr o kierunku południowo-wschodnim powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. W porywach na Pomorzu osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę, a w Karkonoszach do 80-90 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w wielu regionach przekroczy 90 procent. To sprawi, że mieszkańcy przeważającego obszaru Polski odczują chłód. Tylko na krańcach zachodnich odczuwalny będzie komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo we wtorek 2.11

Pogoda Warszawa

Pogoda Trójmiasto

Zachmurzenie duże, okresami słaby deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe spadnie, barometry wskażą 1002 hektopaskali.

Zachmurzenie duże, okresami słaby deszcz lub mżawka. Na termometrach zobaczymy 14 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie w południe spadnie do 1010 hPa.

Pogoda Poznań

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami słaby deszcz lub mżawka. Termometry pokażą 16 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie w południe spadnie do 1001 hPa.

Pogoda Wrocław

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami słaby deszcz lub mżawka. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie w południe spadnie do 999 hPa.

Pogoda Kraków

Zachmurzenie duże, okresami słaby deszcz lub mżawka. Na termometrach zobaczymy 14 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 992 hPa.