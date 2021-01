Pogoda na dziś: śnieg, deszcz ze śniegiem, silniejszy wiatr

Tęgi mróz. Alerty IMGW w południowych regionach kraju - 11-01-2021 W powiatach na południu Polski prognozowany jest siarczysty mróz. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, oprócz ostrzeżeń pierwszego stopnia, wydali także prognozę zagrożeń. W kolejnych dniach niebezpieczeństwem mogą być intensywne opady śniegu, oblodzenia, opady marznące i silny wiatr. czytaj dalej

Wtorek będzie pochmurny, przejaśnień należy się spodziewać tylko na południowym wschodzie kraju. Na zachodzie pojawi się deszcz ze śniegiem o sumie do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Okresami spadnie do 1-3 centymetrów śniegu. Temperatura wyniesie maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach na północy osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza pojawi się w zachodnich i południowych regionach kraju. Będzie chłodno, wilgotno i wietrznie. Warunki biometeorologiczne w całym kraju okażą się niekorzystne.

Pogoda Warszawa

Pogoda Poznań

Pochmurno. Okresami opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, który w porywach będzie osiągał do 45 km/h. Po południu na barometrach zobaczymy 993 hPa.

Pochmurno. Okresami opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, a w porywach może mieć prędkość do 60 km/h. Po południu ciśnienie osiągnie 990 hPa.

Pogoda Gdańsk

Pochmurno. Okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna sięgnie 1 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany, a w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie po południu wyniesie 1000 hPa.

Pogoda Wrocław

Pchmurno. Okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, którego porywy mają rozpędzać się do 45 km/h. Po południu na barometrach zobaczymy 990 hPa.

Pogoda Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami. Okresami opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, który w porywach rozpędzi się do 45 km/h. Po południu ciśnienie wyniesie 983 hPa.