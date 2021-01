Pogoda na dziś: pochmurno, w wielu regionach dosypie śniegu

Oblodzenia w części kraju. Żółte alarmy IMGW - 08-01-2021 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem. Na drogach i chodnikach będzie ślisko. czytaj dalej

Warunki biometeo

W piątek w południowych i południowo-wschodnich regionach będzie pochmurno, ale można się spodziewać przejaśnień. W pozostałej części kraju dzień upłynie z dużym zachmurzeniem, miejscami spadnie do 1 centymetra śniegu. Jezdnie będą śliskie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 stopnia Celsjusza w pasie od Suwalszczyzny i Warmii, przez Kujawy, Ziemię Łódzką, po Śląsk, do 2 st. C. na Podkarpaciu. Z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wilgotność powietrza w ciągu dnia osiągnie 80-90 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują chłód, na północy także wilgoć. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne i neutralne.

Wideo Warunki biometeo w piątek 08.01

Pogoda Warszawa

Pogoda na 5 dni: Idzie srogi mróz. Lokalnie będzie nawet -10 stopni - 07-01-2021 Z dnia na dzień będzie robić się coraz zimniej. Na początku kolejnego tygodnia w godzinach porannych termometry wskażą miejscami nawet -10 stopni Celsjusza. Po chwili przerwy wróci śnieg, spadnie do kilku centymetrów. Lokalnie silnie powieje, będzie ślisko. czytaj dalej

Pogoda Trójmiasto

Pochmurno, możliwy słaby śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1000 hPa.

Pochmurno, słaby śnieg. Na termometrach zobaczymy 0 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1013 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno, słaby śnieg. Termometry pokażą 0 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1001 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno. Temperatura wzrośnie do 0 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 998 hPa.

Pogoda Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 987 hPa.