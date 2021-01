Pogoda na dziś: miejscami spadnie śnieg

Ślisko. IMGW wydał ostrzeżenia przed oblodzeniami - 05-01-2021 Poranek może miejscami przynieść niebezpieczną pogodę. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alerty pierwszego stopnia przed oblodzeniami. czytaj dalej

Na wtorek prognozuje się pochmurną aurę z opadami. Na wschodzie i południowym wschodzie wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw., zaś w pozostałych stronach deszcz ze śniegiem lub mokry śnieg rzędu 1-5 centymetrów. Uwaga, będzie ślisko. Termometry pokażą maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Ziemi Gorzowskiej, przez 3 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Podkarpaciu. Wschodni i północno-wschodni wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, jednak okresami może przybierać na sile. Na północy i wschodzie może osiągać w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

W całym kraju wilgotność względna sięgnie ponad 90 procent. Zrobi się chłodno, wilgotno i wietrznie. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek 05.01

Pogoda Warszawa

Pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Wiatr ze wschodu będzie umiarkowany i okresami dość silny. W południe na barometrach zobaczymy 997 hPa.

Pogoda Trójmiasto

Pochmurno z opadami śniegu i śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny, a powieje ze wschodu. Ciśnienie w południe osiągnie 1015 hPa.

Pogoda Poznań

Ppochmurno z opadami śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1004hPa, spada.

Pogoda Wrocław

Pochmurno z opadami śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura minimalna sięgnie 2 st. C. Na ogół słaby i umiarkowany, ale okresami dość silny wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa, spada.

Pogoda Kraków

Pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Okresami porywy mogą przybierać na sile. W południe barometry wskażą 980 hPa.