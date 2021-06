Pogoda na dziś: część kraju odpocznie od upału. Nadal burzowo

Zerwane dachy, zalania, połamane drzewa. Ponad 2600 interwencji po nawałnicach - 23-06-2021 Wtorek przyniósł gwałtowną aurę wielu regionom Polski. Przez kraj przetoczyły się gwałtowne burze. Towarzyszący im silny wiatr zrywał dachy z budynków. Jak przekazał w środę rano na antenie TVN24 brygadier Krzysztof Batorski, straż pożarna interweniowała łącznie około 2600 razy. czytaj dalej

Warunki biometeo

Za dnia mieszkańcy północno-zachodnich regionów kraju mogą spodziewać się rozpogodzeń. Na pozostałym obszarze czeka nas umiarkowane zachmurzenie wzrastające do dużego. Pojawią się przelotne opady deszczu do 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz burze z gradem i sumą opadów do 40 l/mkw. Szczególnie gwałtowne zjawiska możliwe są na wschodzie Polski. Termometry pokażą maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na Kaszubach, przez 26 st. C w centrum kraju, do 31 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni, tylko na wschodzie południowy, słaby i umiarkowany. Tam, gdzie zagrzmi, w porywach rozpędzi się do 80-100 kilometrów na godzinę.

Wilgotność powietrza w środę osiągnie na ogół 70-80 procent. W większości kraju będzie odczuwalne ciepło, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w środę 23.06

Pogoda Warszawa

Zachmurzenie małe i umiarkowane wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu, a także burzami z gradem oraz opadami do 20 l/mkw. Temp. maks. 29 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny do 80 km/h. Ciśnienie w w południe wzrośnie do 1003 hPa.

Pogoda Trójmiasto

Zalany parking podziemny centrum handlowego w Toruniu - 22-06-2021 Przez Toruń przeszła gwałtowna nawałnica. Padało tak silnie, że woda przedostała się na parking jednego z centrów handlowych. Jak powiedział oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, woda jest odpompowywana przez trzy zastępy straży pożarnej. Materiały dostaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Pogoda Poznań

Zachmurzenie małe i umiarkowane wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Temp. maks. 23 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1016 hPa.

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. maks. 25 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1007 hPa.

Pogoda Wrocław

Zachmurzenie małe i umiarkowane wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Temp. maks. 24 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1003 hPa.

Pogoda Kraków

Zachmurzenie małe i umiarkowane wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu, a także burzami z gradem oraz opadami do 30 l/mkw. Temp. maks. 28 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny do 80 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 990 hPa.