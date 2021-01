Pogoda na 5 dni: zima się rozgości. Miejscami 12 stopni mrozu

IMGW i RCB ostrzegają przed oblodzeniami. W kolejnych dniach możliwe burze śnieżne - 12-01-2021 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem w 10 województwach. W kolejnych dniach zagrożeniem mogą być burze śnieżne, intensywne opady śniegu, silny wiatr i mróz. czytaj dalej

Lokalnie nawet 12 stopni mrozu

Środa zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i opadami śniegu. Na drogach będzie ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z zachodu.

W czwartek będzie pochmurno z przejaśnieniami i opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy.

Na piątek synoptycy prognozują pochmurną aurę z przejaśnieniami. Na południu i zachodzie wystąpią opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -12 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Zimno z opadami śniegu

W sobotę na zachodzie kraju przelotnie popada śnieg. Poza będzie tym pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od -11 st. C na Podlasiu do -2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Na niedzielę synoptycy prognozują zmienne zachmurzenie. Na wschodzie wystąpią przelotne opady śniegu. Termometry pokażą w najcieplejszych chwilach od -9 st. C na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, zmienny wiatr.