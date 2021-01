Pogoda na 5 dni: Zaleje nas potężna fala mrozu. Nawet -17 stopni w dzień

IMGW alarmuje: ślisko, intensywne opady śniegu, siarczysty mróz - 14-01-2021 Na terenie kilku województw obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed oblodzeniami oraz intensywnymi opadami śniegu. Zagrożenie będzie stanowić także silny mróz. Według prognozy zagrożeń na kolejne dni, bardzo niskiej temperatury można spodziewać się w niemal całym kraju. czytaj dalej

Nawet -17 stopni, zawieje śnieżne

W piątek czeka nas pochmurna aura z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu do 3 centymetrów. Będzie ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z północny.

Sobota również zapowiada się pochmurno, choć możliwe są przejaśnienia. Popada również śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -12 st. C na Suwalszczyźnie do -2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ze zmiennych kierunków. W zachodniej części kraju, przy porywach dochodzących do 50 kilometrów na godzinę, lokalnie możliwe są zawieje śnieżne.

Na niedzielę dla Podkarpacia synoptycy prognozują opady śniegu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od -17 st. C na Suwalszczyźnie do -2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Będzie wiał słaby, zmienny wiatr.

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky)

Regiony ze opadami, ale i ze słońcem

W poniedziałek przelotnie popada śnieg w zachodnich regionach Polski. Na pozostałym obszarze kraju można spodziewać się pogodnej aury. Termometry pokażą od -14 st. C na Podlasiu do -3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie na ogół słaby, południowo-wschodni.

Wtorek na zachodzie i w centrum upłynie z przelotnym śniegiem. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od -8 st. C na Podkarpaciu do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z południa.