Pogoda na 5 dni: wiosennie. Do czasu

Do 15 stopni

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami głównie na wschodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr.

W czwartek będzie dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowo-zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie.

Na piątek synoptycy prognozują pogodą aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południa.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Miejscami popada deszcz

W sobotę wystąpią opady deszczu o sumie 2-7 litrów wody na metr kwadratowy. Tylko na wschodzie będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Pomorzu do 15 st. C na Podkarpaciu. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Niedziela upłynie pod znakiem opadów deszczu o sumie 1-5 l/mkw. Tylko zachodnim regionom Polski dopisze pogodna aura. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.