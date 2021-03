Pogoda na 5 dni: silniejszy wiatr, możliwe burze i nawet 21 stopni

W Wielkanoc "o Polskę otrze się jęzor zimnego powietrza arktycznego" - 27-03-2021 Prognoza pogody na kolejne dni to temperaturowa sinusoida. Co czeka nas w Święta Wielkanocne? Przedstawiamy najnowsze wyliczenia modeli meteorologicznych. czytaj dalej

Jaki koniec tygodnia?

Polska w ciągu najbliższych 24 godzin pozostanie na skraju niżu Quasimodo znad Północnego Atlantyku i mniejszego, wtórnego układu niżowego znad Skandynawii. Nad krajem przemieszczają się z zachodu na wschód dwa umiarkowanie aktywne chłodne fronty atmosferyczne, za którymi napłynie wilgotne i chłodne powietrze polarno-morskie.

Jak zapowiada się niedziela? Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na północy i wschodzie kraju okresami może spaść do trzech litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiejący z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany wiatr, na zachodzie i północy okresami będzie dość silny, a w porywach osiągnie do 50-60 kilometrów na godzinę.

Początek przyszłego tygodnia zapowiada się pochmurno z niewielkimi opadami deszczu lub mżawki do 1-5 l/mkw. 7 st. C pokażą termometry na na Podlasiu, 10 st. C w centrum kraju, a 14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Nadciągnie południowo-zachodni słaby i umiarkowany wiatr. Silniej powieje na zachodzie i północy, w porywach do 60 km/h.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Nawet 21 stopni

We wtorek będzie pochmurno, ale od zachodu w głąb kraju pojawią się rozpogodzenia. Wschodnie regiony mogą spodziewać się słabego deszczu do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju do nawet 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, na północy okresami będzie dość silny. W porywach osiągnie do 60 km/h.

Środa będzie pogodna i ciepła. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia na Suwalszczyźnie wyniesie 16 st. C, a 18 st. C w centrum. Najcieplej, bo do 20 stopni, będzie na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni i zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Wielki Czwartek będzie pochmurny z przejaśnieniami. Od zachodu w głąb kraju przejdą nad Polską przelotne opady deszczu do 5-15 l/mkw. i burze. Temperatura wyniesie od 10 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 15 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiejący kierunków zachodnich wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Najsilniejsze porywy spodziewane są jednak w burzach - do 80 km/h.

A co przyniesie pogoda w kolejnych dniach? W Wielkanoc "o Polskę otrze się jęzor zimnego powietrza arktycznego".