Pogoda na 5 dni: nadciąga ochłodzenie z zimowymi opadami

Od mokrych opadów zamarzną jezdnie i chodniki. Alarmy IMGW także przed intensywnym śniegiem - 05-01-2021 W niektórych miejscach w kraju trzeba się spodziewać zimowych zagrożeń ze strony pogody. Jak prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pojawią się oblodzenia i intensywne opady śniegu.

Miejscami spadnie śnieg

Czwartek zapowiada się pogodnie na Podkarpaciu, Roztoczu i w centrum kraju. W innych regionach będzie pochmurno z opadami śniegu do 1-2 centymetrów. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszych chwilach od 0 st. C na Mazurach i Suwalszczyźnie do 4 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z północy i północnego zachodu.

Także w piątek mieszkańcy Podkarpacia, Roztocza i w centrum kraju mogą się spodziewać pogodnego nieba. Dla reszty Polski synoptycy prognozują pochmurną aurę z opadami śniegu do 1-2 cm. Temperatura nie przekroczy poziomu od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach

Kilka stopni powyżej zera

Sobota na Podkarpaciu będzie pochmurna z przejaśnieniami. Termometry pokażą od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni.

Niedziela będzie pochmurna z opadami śniegu do 1-2 cm. Na termometrach w najcieplejszych momentach zobaczymy od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Pomorzu i Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę