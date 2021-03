Pogoda na 5 dni: jeszcze tylko kilka zimowych chwil

Nawet 15 stopni poniżej zera. Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem - 20-03-2021 Temperatura na południu kraju tej nocy może spaść nawet do około -15 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym mrozem. czytaj dalej

Coraz cieplej

Niedziela przyniesie przelotne opady śniegu o sumie 1-3 centymetrów, przechodzące od Pomorza w deszcz ze śniegiem i deszcz rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany, a w porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę.

Początek nowego tygodnia przyniesie pogodną aurę. W poniedziałek temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Wtorek także zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wideo Prognozowane opady w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Miejscami ponad 10 stopni

W środę należy spodziewać się pogodnej aury. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

Czwartek również upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na wschodzie do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje z zachodu, a wiatr będzie słaby i umiarkowany.