Pogoda na 5 dni: jak rozpocznie się listopad?

Turcja. Wzrasta tragiczny bilans ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi - 31-10-2020 Do 28 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, do którego doszło w piątek w Turcji i Grecji. Odnotowano wiele zniszczeń i strat, wciąż trwają przeszukiwania gruzów zawalonych budynków. Rannych zostało blisko 900 osób. czytaj dalej

Deszczowe dni

Niedziela w zachodniej części kraju zapowiada się pochmurno. Pojawią się też opady deszczu o sumie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr.

Na poniedziałek prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Termometry pokażą od 11 st. C na Podlasiu do 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Wtorek na północy i zachodzie kraju upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Pojawią się też przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowane opady w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Tylko 7 stopni

Środa pochmurna i deszczowa będzie jedynie na Podkarpaciu. W pozostałych regionach okaże się pogodna. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje z zachodu, słabo i umiarkowanie.

Pochmurna i deszczowa aura w czwartek zapowiadana jest na południowym wschodzie kraju. Mieszkańcy pozostałych regionów będą mogli cieszyć się pogodnym dniem. Temperatura wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, przeważnie z zachodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek