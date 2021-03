Pogoda na 5 dni: cieplej, ale na tym koniec dobrych wiadomości

Wstępna prognoza pogody na Wielkanoc i lany poniedziałek - 24-03-2021 Za kilkanaście dni Wielkanoc i lany poniedziałek. Chociaż jeszcze sporo czasu, w modelach synoptycznych widać już, co w pogodzie może czekać nas w świąteczne dni. Sprawdź, jaka pogoda może pojawić się w nadchodzące święta. czytaj dalej

Do 15 stopni

W czwartek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami słabo i przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 13 st. C na Dolnym Śląsku i 14 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego.

Piątek też zapowiada się pochmurno, ale będzie się przejaśniać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Podkarpaciu do 15 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W sobotę mieszkańców zachodniej i centralnej części kraju czeka pochmurna aura z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze Polski się wypogodzi. Temperatura maksymalna osiągnie od 10 st. C na Podlasiu do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni.

Wideo Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni (Ventusky)

Miejscami deszczowo

Niedziela upłynie ze zmiennym zachmurzeniem. Tym razem deszcz przelotnie popada w północnych regionach kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Podlasiu do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wiatr z zachodu.

Na poniedziałek opady deszczu synoptycy przewidują dla północy i wschodu Polski. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Podlasiu do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni wiatr.