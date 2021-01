Pogoda na 16 dni: mróz zaatakuje w połowie stycznia

Mroźne powietrze, które będzie przyczyną dużego spadku temperatury, jest na razie daleko na północy, ale już kieruje się w naszą stronę. W poniedziałek arktyczny chłód będzie podążał nad Skandynawią i Morzem Norweskim za zimnym frontem, który z kolei związany jest z niżem nad południową Norwegią. Ta "wycieczka" zimnego powietrza z północy na południe odbywa się dość szybko i dlatego już od najbliższej środy odczujemy wyraźne ochłodzenie, a kulminacja mrozów nastąpi pod koniec tygodnia (patrz mapa).

Sytuacja pogodowa w Europie

Na początku tygodnia będzie tak jak do tej pory, czyli około 0 stopni Celsjusza, a nad morzem nawet do 4. Taka sytuacja utrzyma się do środy, a później temperatura szybko spadnie i w najbliższy weekend w dzień wszędzie będzie mroźno: od -8 stopni na wschodzie do -2 na zachodzie (nocami może być około -15 stopni). Mroźna pogoda utrzyma się również w kolejnych dniach, prawdopodobnie do 24 stycznia, i w tym czasie we wschodniej Polsce będzie przeważnie -6, - 7 stopni, a na zachodzie -1, -2 (noce będą oczywiście bardziej mroźne). Ocieplenie i odwilż może przynieść ciepły front, który zjawi się nad naszym krajem 25 stycznia.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.