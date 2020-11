Pogoda na 16 dni: jeszcze ciepło, ale nadchodzą duże zmiany

Do naszej części Europy płynie właśnie kolejna fala ciepłego powietrza aż znad Morza Śródziemnego. Jej przemieszczanie się do centrum, a nawet na północ kontynentu powoduje niż, którego centrum w poniedziałek będzie znajdować się nad Morzem Norweskim. Jednocześnie po drugiej, zachodniej stronie niżu płynie dużo zimniejsza masa powietrza, która na początku tygodnia dotrze między innymi do Wielkiej Brytanii. Po kilku dniach, a więc w połowie tygodnia, ten chłód dotrze także do Polski, wypierając ciepło z naszego kraju.

Sytuacja pogodowa w Europie

Przed nami ciepły początek tygodnia - na zachodzie i południu Polski będzie aż 17 stopni Celsjusza. Później jednak, od środy, zrobi się chłodniej i temperatura nie będzie przekraczać 13 st. C na zachodzie, a na wschodzie będzie 8-9 st. C. Jeszcze zimniejsze powietrze napłynie do naszego kraju po 11 listopada i wtedy na termometrach we wschodniej Polsce będzie zaledwie kilka stopni powyżej zera, a na zachodzie nie więcej niż 9 st. C.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.