Alarmy przed oblodzeniem w 14 województwach. IMGW ostrzega

Śnieg za oknem. Zimowa aura na Waszych zdjęciach - 29-11-2020 W niedzielny poranek mieszkańcy niektórych regionów Polski ujrzeli za swoimi oknami śnieg. Zdjęcia i nagrania zimowej scenerii otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano w województwach:

- pomorskim, gdzie obowiązywać będą od godziny 19 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek;

- kujawsko-pomorski, gdzie ważne będą od godz. 17 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek;

- łódzkim, gdzie obowiązywać będą od godz. 17 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek;

- warmińsko-mazurskim, gdzie ważne będą od godz. 15 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek;

- podlaskim, gdzie obowiązywać będą do godz. 9 w poniedziałek;

- mazowieckim, gdzie ważne będą od godziny 15 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek;

- lubelskim, gdzie obowiązywać będą do godz. 9 w poniedziałek;

- świętokrzyskim, gdzie ważne będą do godz. 10.30 w poniedziałek;

- śląskim (we wszystkich powiatach poza: żywieckim, cieszyńskim, Bielsko-Biała i bielskim), gdzie ważne będą do godz. 10.30 w poniedziałek;

- małopolskim (we wszystkich powiatach poza: tatrzańskim, nowotarskim, suskim), gdzie obowiązywać będą do godz. 10.30 w poniedziałek;

- podkarpackim (we wszystkich powiatach poza: bieszczadzkim, leskim i sanockim), gdzie obowiązywać będą do godz. 10.30 w poniedziałek;

- wielkopolskim, gdzie ważne będą od godz. 19 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek;

- opolskim, gdzie obowiązywać będą od godz. 19 w niedzielę do godz. 8 w poniedziałek;

- dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, dzierżoniowskim, ząbkowickim, oławskim, strzelińskim, oleśnickim, milickim, gdzie ważne będą od godz. 20 w niedzielę do godz. 8 w poniedziałek.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -5 st. C do -1 st. C, a temperatura minimalna gruntu około -6 st. C do -3 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.