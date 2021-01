Warszawa, Chorzów, Zamość. Śnieg zasypał Polskę

Pogoda na dziś: spadnie kolejna porcja śniegu - 13-01-2021 We wszystkich regionach kraju w środę można spodziewać się opadów śniegu. Jezdnie będą śliskie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 3 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Wojciech Raczyński, Polska jest pod wpływem niżu Dimitrios znad południowej Skandynawii i związanego z nim frontu atmosferycznego. Napływa zimne i wilgotne powietrze polarno-morskie znad Morza Północnego.

Według prognozy pogody na środę w całej Polsce będzie prószyć. Dosypie od 1 do 5 centymetrów śniegu.

W nocy z wtorku na środę śnieg spadł między innymi w Chorzowie, Zamościu, Katowicach czy Warszawie.

Dla wielu regionów IMGW wydał ostrzeżenia przed oblodzeniami na jezdniach i chodnikach. Według prognozy zagrożeń miejscami należy spodziewać się intensywnych opadów śniegu oraz zamieci i zawiei śnieżnych.

Posypywarki na ulicach Warszawy

Jak informował w nocy z wtorku na środę warszawski Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM), od godziny 1.15 na tych ulicach stolicy, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej działa 170 posypywarek. To w sumie 1500 km stołecznych ulic. Pozostałe oczyszczane są m.in. na zlecenie urzędów dzielnic.



ZOM przez całą dobę sprawdza stan nawierzchni ulic. Monitoruje aktualne dane meteorologiczne i prognozy pogody.



To nie pierwsza akcja ZOM tej nocy na ulicach Warszawy. Przez około trzy godziny od godziny 19.00 we wtorek na trasach w Warszawy również działało 170 posypywarek.

