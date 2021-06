Dziś w Warszawie zakwitnie dziwidło olbrzymie. "Na ten moment czekaliśmy wszyscy"

Do 2050 roku możemy stracić aż 94 procent siedlisk małp człekokształtnych - 13-06-2021 Zarówno w Afryce, jak i w Azji małpy człekokształtne są gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Siedliska, w których żyją, znacznie się zmniejszają przez działalność człowieka. Badania międzynarodowego zespołu naukowców przewidują, że za 30 lat zasięg występowania tych małp zmniejszy się o nawet 94 procent. czytaj dalej

Po raz pierwszy w Polsce zakwitnie niezwykły kwiat - dziwidło olbrzymie (Amorphophallus titanum). To wielkie święto dla Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalnie na tę okazję Szklarnia Tropikalna będzie otwarta do północy w niedzielę. Dla tych, którzy nie mogą wybrać się osobiście, stołeczni botanicy przygotowali transmisje online dostępną na Facebooku.

"Nie martwcie się o oświetlenie i transmisję, na ten moment się przygotowaliśmy i możemy Was zapewnić, że nawet w godzinach wieczornych i nocnych nasz bohater będzie dobrze oświetlony" - czytamy na profilu Facebookowym Ogrodu Botanicznego UW. Chętni, którzy na żywo chcą obejrzeć to spektakularne wydarzenie mogą po godzinie 19, kupić bilety w kasie przy szklarniach, tuż za budynkiem Obserwatorium Astronomicznego. "Jeśli się zgubicie - pytajcie o drogę - na miejscu spotkacie wielu naszych pracowników" - informuje ogród.

Roślina z Sumatry

Piorun uderzył w 300-letni pomnik przyrody - 12-06-2021 Z powodu piątkowych burz w gminie Ciasna na Śląsku zapalił się Dąb Napoleona. Drzewo liczy ponad 300 lat i jest pomnikiem przyrody. W najbliższych dniach zostanie wydana ekspertyza, w której zostanie podjęta decyzja, czy drzewo będzie trzeba usunąć. czytaj dalej

Dziwidło olbrzymie pochodzi z wilgotnego lasu równikowego na Sumatrze. Należy do rodziny obrazkowatych. Jego kwiatostan jest monstrualnych rozmiarów "bywa, że osiąga wysokość dwóch metrów i ponad 1,5 metra szerokości!" - podał uniwersytecki ogród botaniczny. Zarówno kwiatostan, jak i liść wyrastają z ukrytej pod ziemią, ważącej nawet kilkadziesiąt kilogramów bulwy. To w niej gromadzi się materiał zapasowy, który umożliwia wzrost liścia. Nie wiadomo do końca, dlaczego kwiatostan dziwidła jest tak olbrzymi. Jak wyjaśniają stołeczni botanicy "prawdopodobnie wynika to z tego, że w krótkim czasie musi ono przyciągnąć możliwie największą liczbę owadów, a wysoki kwiatostan sprzyja w rozprzestrzenianiu się zapachu na większe odległości".

Kwiatostan ma postać dużej kolby otoczonej liściem podkwiatostanowym. "Kwiaty męskie i żeńskie umieszczone są na kolbie oddzielnie, (w dolnej części kolby) i zapylane są głównie przez owady wabione bardzo mocnym zapachem padliny, który jest potęgowany przez podwyższoną temperaturę wewnątrz kwiatostanu, ale też i jego wysokość" - wyjaśnił w informacji stołeczny ogród. "Zapach rozchodzi się na duże odległości, żeby w szybkim tempie zgromadzić możliwie najwięcej zapylaczy" - dodał.

Unikatową roślinę można oglądać w szklarni tropikalnej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Zdjęcie ilustracyjne dziwidła olbrzymiego, który zakwitł w Ogrodzie Botanicznym w Waszyngtonie w sierpniu 2016 roku