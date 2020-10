"Wirus zrobił się może i łagodniejszy, ale dużo łatwiej się nim zarazić, niż było to na wiosnę" - 29-10-2020 Obecny poziom zakażeń w Polsce niebezpiecznie szybko zmierza do przekroczenia granic, które zostały zakreślone jako możliwość utrzymania normalnego systemu opieki medycznej - ocenił profesor Andrzej Horban, szef grupy rządowych doradców epidemiologicznych. czytaj dalej

>>> OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

"To znak tego, że czeka nas kolejny tydzień wzrostów"

Sytuację epidemiczną w Polsce komentował na antenie TVN24 immunolog dr Paweł Grzesiowski. Jego zdaniem "to znak tego, że czeka nas kolejny tydzień wzrostów". Przyznał, że liczył na to, iż liczba potwierdzonych infekcji z wtorku - kiedy liczba nowych zakażeń wyniosła 16 300 - to były dane zgromadzone przez weekend i podane z opóźnieniem, jednak kolejne dni pokazują wyraźną tendencję wzrostową.

Grzesiowski nie zgodził się ze słowami z czwartkowej konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego, iż spada liczba zgłoszeń od lekarzy rodzinnych, kierujących na testy na obecność SARS-CoV-2. Według niego powodem tego spadku jest zatkanie laboratoriów. Podkreślił, że obecnie czas oczekiwania na wykonanie testu to nawet trzy-cztery dni.

Grzesiowski: dziś być może jest nawet 200 tysięcy zachorowań

- Wielu lekarzy rodzinnych rezygnuje ze skierowania, ale nie dlatego, że pacjent nie ma wskazań, tylko dlatego że ten test już niewiele zmieni - tłumaczył lekarz. Jak wyjaśnił, "jeśli pacjent ma objawy i nie jest w ciężkim stanie, to on zostanie w domu i lekarz rodzinny po prostu odradza wykonywanie testów z racji długiego czasu oczekiwania chociażby na wymaz".

- Nie miejmy złudzeń, że ten obraz, który w tej chwili widzimy to jest obraz prawdziwy. Dziś prawdopodobnie nie jest 20 tysięcy chorych, tylko - boję się to powiedzieć - ale być może nawet 200 tysięcy - ocenił Grzesiowski.

Wideo Grzesiowski: dziś być może jest nawet 200 tysięcy zachorowań

"Obawiam się, że dojdziemy do ściany, czyli braku możliwości udzielania pomocy"

W czwartek liczba osób przebywających w szpitalach wzrosła o prawie tysiąc. Tego dnia także ogłoszono oficjalne otwarcie szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie. Początkowo będzie w nim dostępnych 300 łóżek.

Jak powiedział gość TVN24, trzy dni temu w jednym z warszawskich szpitali uruchomionych zostało 130 łóżek, a wczoraj - w środę - nie było już ani jednego wolnego. - Proszę sobie wyobrazić, ile dni zajmie tam wypełnienie tych trzystu łóżek na (Stadionie) Narodowym - wskazał. - Jeżeli w tym tempie będziemy dostawali nowe łóżka, nowe miejsca dla pacjentów, to obawiam się, że niestety dojdziemy do ściany, czyli do braku możliwości udzielania pomocy - zaznaczył.

Wideo ”Dziennie do szpitali trafia 700 do tysiąca osób”

Czy protesty wpłyną na zwiększoną liczbę zachorowań?

Wielka Brytania: pierwsze szczepienia na COVID-19 możliwe jeszcze przed Bożym Narodzeniem - 28-10-2020 Brytyjskie władze stwierdziły, że możliwe, by szczepienia przeciwko COVID-19 rozpoczęły się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Nie wiadomo jednak czy będą dawać stuprocentową odporność przed zakażeniem, czy jedynie chronić przed ciężkim przebiegiem choroby. czytaj dalej

Grzesiowski odniósł się również do odbywających się od kilku dni protestów na polskich ulicach po tym, jak Trybunał Konstytucyjny, na którego czele stoi Julia Przyłębska uznał, że niezgodne z konstytucją jest prawo do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Lekarz zwrócił uwagę na to, że stłoczenie i wykrzykiwanie haseł "to niestety dla wirusa sprzyjająca okoliczność". - Z drugiej strony patrzę z podziwem, że absolutna większość osób na ulicach ma maseczki - dodał. Wskazując na formę protestów - przemarsze i spacery - wyjaśnił, że to "zwiększa bezpieczeństwo". - Najbardziej niebezpieczne jest stanie w tłumie, w dużym zagęszczeniu - wytłumaczył. Powtórzył przy tym, że przebywanie na ulicy stwarza ryzyko zakażenia, dlatego "być może za 10-14 dni będziemy widzieć jednak wzrost zachorowań".- Pamiętajmy, że człowiek może zaryzykować swoje bezpieczeństwo, kiedy zagrożone jest jego podstawowe prawo do wolnych decyzji i w tym zakresie rozumiem jako lekarz ludzi, którzy, wiedząc o tym, że ryzyko na ulicy jest, na tę ulicę wychodzą - mówił. Jego zdaniem "wydaje się, że innej formy zasygnalizowania, że przekroczone zostały granice dialogu społecznego nie ma". Jednocześnie zaapelował o - w miarę możliwości - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, czyli noszenia maseczek i zachowywania dystansu.

Wideo Doktor Paweł Grzesiowski o protestach na uliucach

Według eksperta niezrozumiały jest do tej pory brak decyzji rządu na temat dnia Wszystkich Świętych i święta zmarłych, kiedy Polacy tradycyjnie odwiedzają tłumnie cmentarze. Grzesiowski podkreślił, że "niczym nie różnią się zgromadzenia ludzi, którzy będą cmentarzach w dużych grupach, i to jeszcze przejeżdżając wiele kilometrów, gromadząc się z rodziną".

- To nawet może być bardziej niebezpieczne niż przemarsz przez miasto - podkreślił immunolog.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że informacje na temat dnia 1 listopada zostaną przedstawione w piątek.

OBEJRZYJ CAŁĄ ROZMOWĘ Z DR. GRZESIOWSKIM: