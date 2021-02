Alarm przeciwpowodziowy w Płocku. "Sytuacja jest bardzo poważna"

Miejscami do -20 stopni. 10 województw z alertami IMGW - 09-02-2021 Na przeważającym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed mrozem. Lokalnie w nocy możliwy jest spadek temperatury do -20 stopni Celsjusza. Wydano też alerty przed intensywnymi opadami śniegu. czytaj dalej

We wtorek rano poziom Wisły przekraczał w Płocku stan alarmowy na wszystkich czterech wodowskazach o 43 do 93 centymetrów i nadal wzrastał.

Jak wyjaśnił w rozmowie z TVN24 prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, przybór Wisły spowodowany jest zatorem lodowym, który utworzył się na rzece w okolicach Popłacina. Dlatego woda nie przepływa w kierunku Włocławka. - Sytuacja jest bardzo poważna. (...) Wody przybywa w tempie kilku-kilkunastu centymetrów na godzinę - mówił.

Woda wdziera się ulicę Gmury, położoną najniżej na terenie miasta w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły. Znajdują się tam między innymi domy jednorodzinne. Kilka lat temu poziom ulicy wskutek wezbrań rzeki został podniesiony.

Prezydent zapewnił, że na wypadek konieczności ewakuacji mieszkańców ul. Gmury od poniedziałku przygotowane są dla nich miejsca noclegowe w jednym z internatów, w Bursie Płockiej.

Prezydent: jedynym wyjściem lodołamacze

Jak stwierdził Nowakowski, "jedynym wyjściem, w naszej ocenie, które może poprawić obecną sytuację, jest uruchomienie lodołamaczy, które krusząc lód stworzą rynnę umożliwiającą swobodny przepływ wody". Dodał, że o sytuacji na Wiśle w rejonie Płocka i o konieczności użycia lodołamaczy rozmawiał we wtorek rano z wojewodą mazowieckim Konstantym Radziwiłłem.

- Obecnie nie ma warunków do prowadzenia akcji lodołamania - przekazała we wtorek Urszula Tomoń, rzeczniczka Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wody Polskie podały, że zgodnie z instrukcją akcja lodołamania może zostać wstrzymana, gdy ze względu na niekorzystne warunki hydrologiczne lub meteorologiczne jej dalsze prowadzenie może być nieefektywne, kiedy może zagrażać bezpieczeństwu urządzeń stopnia wodnego we Włocławku, obsłudze lodołamaczy lub prowadzić do pogorszenia warunków odpływu kry ze zbiornika. "Nie bez znaczenia jest ujemna temperatura, która powoduje ponowne zamarzanie rynny spływowej, wiatr utrudniający spływ kry w kierunku zapory, stany wód, przepływy (...) czy opady" - wyjaśniono we wtorkowej informacji Wód Polskich.

W poniedziałkowym zarządzeniu prezydenta Płocka o wprowadzeniu alarmu przeciwpowodziowego zobowiązano mieszkańców i pracodawców na terenie miasta "do zabezpieczenia przed zatopieniem lub usunięcia ze stref bezpośredniego zagrożenia powodzią substancji zagrażających środowisku". Wszystkie służby mundurowe zostały postawione w stan podwyższonej gotowości, w tym Państwowa Straż Pożarna zwiększyła obsady jednostek ratowniczo-gaśniczych odpowiedzialnych za zabezpieczenie przeciwpowodziowe oraz specjalistyczny sprzęt.

Według danych płockiego Urzędu Miasta poziom Wisły we wtorek rano wynosił tam na poszczególnych wodowskazach: Borowiczki - 388 cm przy stanie alarmowym 345 cm, Grabówka - 385 cm przy stanie alarmowym 340 cm, brama przeciwpowodziowa w porcie Radziwie, lewobrzeżnej części miasta - 330 cm przy stanie alarmowym 237 cm oraz nabrzeże PKN Orlen - 753 cm przy stanie alarmowym 700 cm.

Wideo Poziom wody rośnie godziny na godzinę, trwają przygotowania na wypadek ewakuacji

Alert IMGW

W związku ze wzrostem stanu wody synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia. Dotyczy ono Wisły od ujścia Narwi do Zb. Włocławek.

Jak czytamy w komunikacie, na Wiśle w rejonie Kępy Polskiej przewiduje się wzrost stanu wody powyżej stanu alarmowego spowodowany piętrzeniem lodowym. W rejonie Wyszogrodu możliwe jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 12 we wtorek.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Wykres stanu wody w Wiśle w Kępie Polskie za ostatnie 3 doby (IMGW)

Czym jest alarm hydrologiczny trzeciego stopnia?

Ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych".