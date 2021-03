Wkrótce pierwszy taki lot w historii. Łazik odsłania fragment śmigłowca

Pierwsze dźwięki łazika Perseverance. "Gdybym je usłyszał w samochodzie, zadzwoniłbym po holownik" - 18-03-2021 Łazik Perseverance wysłał pierwsze w historii odgłosy jazdy po Marsie. Dźwięki zgrzytania, brzęczenia i trzasków, według ziemskich standardów, byłyby dość niepokojące. czytaj dalej

Na pokładzie marsjańskiego łazika Perseverance, który 18 lutego wylądował w kraterze Jezero, znajduje się dron-śmigłowiec. Ingenuity (ang. "pomysłowość"), to - jak pisze NASA - pierwszy statek powietrzny wysłany przez ludzkość na inną planetę, który odbędzie lot z napędem.

Obecnie dron jest zawieszony pod "brzuchem" łazika. Ma on przetestować, czy takie urządzenia mogą być efektywnym narzędziem przy eksploracji Marsa (którego atmosfera jest dużo rzadsza niż ziemska - mniej więcej taka, jak nad Ziemią na wysokości 35 kilometrów).

Fragment śmigłowca na zdjęciu

W niedzielę, 21 marca, na profilu Perseverance na Twitterze pojawiło się zdjęcie, na którym widać, jak łazik upuścił osłonę przeciwodłamkową, pod którą skrywał drona. Jak napisano, zanim maszyna zostanie rozłożona, łazik uda się na "lądowisko dla helikopterów", a to kilka dni drogi.

Jak poinformowała 17 marca NASA, plany zakładają, że loty testowe Ingenuity nie rozpoczną się wcześniej niż w pierwszym tygodniu kwietnia. Więcej informacji na temat ten temat NASA ma podać 23 marca.

Away goes the debris shield, and here’s our first look at the helicopter. It’s stowed sideways, folded up and locked in place, so there’s some reverse origami to do before I can set it down. First though, I’ll be off to the designated “helipad,” a couple days’ drive from here. pic.twitter.com/E9zZGQk5jQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 21, 2021

Pięć lotów

Ingenuity będzie wznosił się na wysokość 3-5 metrów, jego zasięg wynosi około 50 metrów od miejsca startu i 90 sekund lotu. Zasilany jest panelem słonecznym i waży 1,8 kilograma.

W czasie około 30 dni ma wykonać pięć próbnych lotów rozpoznawczych w niewielkiej odległości od pojazdu macierzystego. Przez kilka następnych tygodni łazik będzie podążał ze swojej obecnej lokalizacji do odpowiedniego odcinka terenu, w którym będzie mógł bezpiecznie wypuścić Ingenuity.