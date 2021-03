"Jestem w drodze na lotnisko". Wiadomo, kiedy odbędzie się pierwszy lot Ingenuity

Wkrótce pierwszy taki lot w historii. Łazik odsłania fragment śmigłowca - 22-03-2021 Łazik Perseverance eksplorujący Marsa wypuści wkrótce niewielkiego drona, by zbadać Czerwoną Planetę z lotu ptaka. Właśnie upuścił osłonę przeciwodłamkową, pod którą schowana jest pierwsza tego typu maszyna w historii astronautyki. czytaj dalej

21 marca łazik Perseverance eksplorujący Marsa opuścił osłonę przeciwodłamkową, pod którą schowany był dron-śmigłowiec Ingenuity (ang. "pomysłowość"). Dron zawieszony pod "brzuchem" łazika ma pokazać naukowcom, czy takie urządzenia mogą być efektywnym narzędziem przy eksploracji Marsa (którego atmosfera jest dużo rzadsza niż ziemska - mniej więcej taka jak nad Ziemią na wysokości 35 kilometrów).

Obecnie łazik jest w drodze na lotnisko, z którego wystartuje śmigłowiec. Amerykańska agencja kosmiczna planuje testowy lot najwcześniej na 8 kwietnia.

"Jestem w drodze"

Zanim Ingenuity wzbije się do góry, będzie musiał znaleźć się dokładnie pośrodku swojego lotniska. To obszar o powierzchni 10 na 10 metrów. Na to miejsce wybrano stosunkowo płaski teren z niedużą liczbą skał.

"Jestem w drodze na lotnisko" - czytamy we wpisie na profilu Perseverance na Twiterze, w którym pokazano miejsce startu śmigłowca.

I’m on my way to the “airfield” where the #MarsHelicopter will attempt its first test flight. A couple more drives should get me there.



Read more: https://t.co/FQvxp0XbBM pic.twitter.com/LKkFI9Mrho — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 23, 2021

30 sekund

Proces rozmieszczenia śmigłowca zajmie około sześć dni. Po tym, jak zespół sterujący lotem z Ziemi upewni się, że śmigłowiec jest ustawiony stabilnie, Ingenuity zacznie wzbijać się z prędkością jednego metra na sekundę. Nad powierzchnią Czerwonej Planety zawiśnie na wysokości trzech metrów przez maksymalnie 30 sekund.

Kilka godzin po pierwszym locie śmigłowiec prześle do łazika obrazy z kamery. Na podstawie tych informacji naukowcy ustalą, czy pierwszy próbny lot się powiódł. Później określą, kiedy dojdzie do kolejnego.

Zasięg drona wynosi około 50 metrów od miejsca startu i 90 sekund lotu. Zasilany jest on panelem słonecznym i waży 1,8 kilograma. W czasie około 30 dni ma wykonać pięć próbnych lotów rozpoznawczych w niewielkiej odległości od pojazdu macierzystego.