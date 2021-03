Golić się, czy nie golić? Jak zarost wpływa na skuteczność maseczki

Problemy ze snem i wypalenie zawodowe mogą wpływać na przebieg COVID-19 - 23-03-2021 Bezsenność, zaburzenia snu i poczucie wypalenia są powiązane ze zwiększonym ryzykiem zapadania na choroby i - jak się okazuje - także zakażenia koronawirusem. Międzynarodowe badania, przeprowadzone na pracownikach służby zdrowia, wskazują, że czynniki te wpływają także na długość choroby i stan chorego. czytaj dalej

Według badania z grudnia ubiegłego roku, przeprowadzonego na podstawie danych z jednego z niemieckich miast i opublikowanego w czasopiśmie "Proceedings of the National Academy of Sciences", noszenie maseczki sprawia, że liczba nowych nowych zakażeń koronawirusem spada o prawie 50 procent.

Eksperci stwierdzili jednak, że u mężczyzn skuteczność maseczki może zostać ograniczona przez zarost. Jak podkreśliła doktor Mona Gohara, dermatolog z akademii medycznej w New Haven w Connectiut w Stanach Zjednoczonych, każda przestrzeń pomiędzy twarzą a maseczką zwiększa prawdopodobieństwo tego, że aerozol z cząsteczkami patogenu dostanie się niebezpiecznie blisko układu oddechowego. - Aby maska miała jakiekolwiek szanse być prawidłowo dopasowana, powinna przylegać do skóry, nie do włosów - zaznaczyła.

Im większa przestrzeń, tym większy procent docierającego wirusa

- Jeśli maska może całkowicie zakryć brodę, nie powinno być żadnego problemu. Jeżeli nie, broda z dużym prawdopodobieństwem stworzy małą szczelinę pomiędzy skórą a maską, chyba że będzie ściśle przymocowana - wyjaśnił Qingyan Chen, profesor inżynierii mechanicznej z Uniwersytetu Purdue w West Lafayette w Indianie.

Można nosić dwie naraz

Jak zwrócił uwagę dr Robinson Peric z Uniwersytetu Technicznego w Hamburgu, nawet szczelina o szerokości 0,2 milimetra może spowodować, że od dwóch do ośmiu procent wdychanego powietrza zawierającego cząsteczki wirusa przedostanie się do maseczki niewyposażonej w filtr. Dodał, że im większa szczelina, tym wyższy procent wdychanego powietrza dostającego się do maseczki bez filtra.

Odpowiedź na to, czy w okresie pandemii zrezygnować z zapuszczania brody nie jest łatwa. Co jednak osoby z zarostem mogą zrobić?

Dla tych mężczyzn, którzy nie chcą rozstawać się z zarostem, jedną z pomocnych opcji jest przynajmniej jej przycinanie. Gohara radzi też zakładanie na twarz dwóch maseczek. Według amerykańskich Centrów do spraw Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) nałożenie maseczki materiałowej, bardziej elastycznej, na medyczną może zablokować nawet 92,5 proc. cząsteczek wirusa. Pomocne może być również używanie maseczek wiązanych mocno z tyłu głowy. To minimalizuje ryzyko powstania szczelin.