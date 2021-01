"Ciało foki działa jak wielki głośnik podwodny"

Miejscami spadło 120 centymetrów śniegu. Zima w Japonii - 11-01-2021 Środkową część Japonii nawiedziły w niedzielę intensywne opady śniegu. Wiele samochodów osobowych i ciężarowych ugrzęzło w śniegu - poinformowała japońska telewizja NHK. czytaj dalej

To, jak foki wydają dźwięki jest o tyle ciekawe dla akustyków, że zwierzęta żyją trochę w wodzie, a trochę na lądzie. I w przeciwieństwie do człowieka, potrafią nie tylko wydawać odgłosy, które świetnie rozchodzą się w powietrzu, ale i odgłosy, które słychać pod wodą - mimo skrajnie dużych różnic między tymi środowiskami. Kolejną interesującą sprawą jest to, że foki szare rozmiarami są porównywalne z człowiekiem, a częstotliwości wydawanych przez nie odgłosów są dobrze odbierane przez ludzkie ucho.

- Z fokami szarymi jest trochę jak ze starym małżeństwem. One rozmawiają ze sobą bardzo rzadko. A konkretnie - kiedy przychodzi okres godowy. U fok taki okres występuje tylko na początku roku, tuż po tym, kiedy urodzą się młode i samice są gotowe, by ponownie zajść w ciążę. Wtedy komunikacja między samcami, samicami i młodymi jest bardzo ożywiona - opowiadał akustyk doktor Łukasz Nowak z University of Twente w Holandii. W swoich badaniach naukowiec skupiał się jednak nie na tym, co te odgłosy oznaczają, ale jak one powstają. Wszystkie swoje nagrania udostępnił w otwartych zbiorach danych.

Ich ciało to "wielki głośnik podwodny"

Kulki z ciecierzycą w syropie. Tak hipopotam świętował urodziny - 10-01-2021 Hipopotam o imieniu Mangal, żyjący w zoo w indyjskim mieście Vadodara, obchodził drugie urodziny. Władze ogrodu przygotowały dla niego przyjęcie, a jubilat smacznym prezentem podzielił się z mamą. czytaj dalej

Badacz przestudiował odgłosy wydawane przez foki szare w fokarium w stacji morskiej Uniwersytetu Gdańskiego na Helu. Wydzielił trzy różniące się akustyką grupy dźwięków i przedstawił hipotezy, jak dźwięki te mogą być generowane. Jego badania ukazały się w czasopiśmie Bioacustics.

Foki, aby przekazywać sobie sygnały dźwiękowe pod wodą, muszą zmienić drgania powietrza na drgania swojego ciała. Tkanki mają właściwości mechaniczne całkiem podobne do właściwości wody. I z nich całkiem dobrze drgania - a więc i dźwięki - do wody się przenoszą.

- Ciało foki działa więc jak wielki głośnik podwodny - wyjaśnił. Foki szare żyją między wodą a lądem. Komunikują się w zakresie częstotliwości akustycznych, które słyszymy gołym uchem. Właściwości ich układów głosowych - w odróżnieniu na przykład od delfinów, które posługują się ultradźwiękami - są zbliżone do ludzkich. - Dlatego foki były dla mnie inspiracją przy opracowywaniu systemów komunikacji głosowej dla nurków - mówił dr Nowak.

Foka szara pod wodą (Dr Ben Burville, Newcastle University)

Komunikacja podwodna dla nurków

J

W Ugandzie i Namibii znaleziono dwie wyjątkowo niskie żyrafy - 08-01-2021 Przed kilkoma laty w Ugandzie i Namibii znaleziono dwie dorosłe żyrafy, które nie były większe niż młodociane osobniki. Informację o odkryciu podano pod koniec grudnia 2020 roku. Jak zauważyli eksperci pracujący w organizacji Giraffe Conservation Foundation, by stwierdzić, co jest przyczyną niskiego wzrostu u obu żyraf, konieczne są badania genetyczne. czytaj dalej

ego zespół już kilka lat temu opracował taki system komunikacji podwodnej. - Obserwując, jak foki wydają dźwięk pomyślałem o układach technicznych, które tłumaczyłyby drgania powietrza na drgania struktur wokół i potem przenoszą dźwięk do wody. Wraz z zespołem zbudowaliśmy działające prototypy urządzeń do komunikacji między nurkami - wspominał. Nurkowie mówili do opracowanego przez Polaków urządzenia, a dźwięk wydobywający się z tego wynalazku rozchodził się w wodzie. Każdy pod wodą mógł go więc usłyszeć bez użycia żadnego dodatkowego sprzętu.

- Urządzenie działało, można było dzięki niemu rozmawiać pod wodą. Podjęliśmy się komercjalizacji, ale rozbiliśmy się o etap wdrożeniowy. Projekt umarł - opowiada akustyk. Dodał, że choć wtedy zgromadził ogromne ilości danych dotyczących odgłosów fok i miał przypuszczenia, jak one ze sobą się komunikują, to dopiero teraz, w czasie pandemii, miał czas, aby opracować dane i przekuć w publikacje naukową.

- Dopiero teraz jednak prezentujemy uporządkowaną klasyfikację odgłosów fok i przedstawiamy hipotezy dotyczące generacji tych dźwięków - tłumaczył.