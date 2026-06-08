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Zorza polarna z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. "Tańczyła i wiła się tuż pod nami"

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Zorza polarna widziana z ISS
Zorza polarna uchwycona z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
Źródło wideo: NASA/ Don Pettit , Reuters
Źródło zdj. gł.: Jessica Meir, X
Amerykańska astronautka Jessica Meir uchwyciła na zdjęciach mieniącą się nad Ziemią zorzę polarną. Spektakularnie wyglądające zjawisko zarejestrowała z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Jessica Meir, astronautka NASA, uchwyciła z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) zieloną zorzę polarną. Zjawisko związane było rozbłyskami na Słońcu, do których doszło w ubiegłym tygodniu.

"Mogliśmy podziwiać spektakularny pokaz zorzy polarnej na południu. Wszystko dzięki niedawnym rozbłyskom słonecznym" - napisała w sobotę w mediach społecznościowych. Astronautka dodała, że chociaż na ISS w ostatnich dniach sporo się działo - w piątek NASA poleciła personelowi schronienie się w kapsule Crew Dragon na wypadek ewakuacji - wszyscy przebywający na stacji są bezpieczni.

Zorza polarna "tańczyła i wiła się tuż pod nami"

Astronautka opublikowała też film poklatkowy, który został nagrany ze statku kosmicznego Dragon firmy SpaceX.

"Zorza tańczyła i wiła się tuż pod nami, tworząc niezwykłe widowisko. Jestem pod wrażeniem tego eterycznego i poruszającego emocjonalnie zjawiska" - napisała Meir w niedzielę w mediach społecznościowych.

Zorza polarna. Jak powstaje?

Zorza polarna to zjawisko świetlne. Powstaje, gdy naenergetyzowane cząstki gazu wysyłane przez Słońce uderzają w górną warstwę atmosfery Ziemi z ogromną prędkością - do 72 milionów kilometrów na godzinę. Nasza planeta jest chroniona przed "atakiem" dzięki polu magnetycznemu. Przekierowuje ono cząstki w kierunku bieguna północnego i południowego, a cząsteczki wchodzą w interakcję z gazami znajdującymi się w naszej atmosferze.

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Zorza często nazywana jest tańcem różnokolorowych świateł: niebieskich, zielonych, fioletowych, różowych, czerwonych, żółtych i białych - w zależności od tego, z jakimi gazami wchodzi w interakcje. Tlen wydziela zielone i czerwone światło, azot świeci na bordowo i fioletowo, wodór i hel - na niebiesko i fioletowo. Może mieć różne formy - promienie, kurtyny, pasma, łuki. Zorzę polarną najlepiej widać nocą, mimo że powstaje dzięki Słońcu.

Zorza występuje głównie w rejonie bieguna północnego i południowego. Naukowa nazwa zorzy polarnej to aurora borealis (w okolicach bieguna północnego) i aurora australis (w okolicach bieguna południowego). Pochodzi ona od imienia rzymskiej bogini świtu Aurory.

Redagowała: ast

Źródło: tvnmeteo.pl, NASA/Jessica Meir
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Tagi:
zorza polarnaISSMiędzynarodowa Stacja Kosmiczna ISSKosmosNASA
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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