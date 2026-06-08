Ciekawostki Zorza polarna z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. "Tańczyła i wiła się tuż pod nami" Anna Bruszewska |

Zorza polarna uchwycona z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Źródło wideo: NASA/ Don Pettit , Reuters Źródło zdj. gł.: Jessica Meir, X

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Jessica Meir, astronautka NASA, uchwyciła z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) zieloną zorzę polarną. Zjawisko związane było rozbłyskami na Słońcu, do których doszło w ubiegłym tygodniu.

"Mogliśmy podziwiać spektakularny pokaz zorzy polarnej na południu. Wszystko dzięki niedawnym rozbłyskom słonecznym" - napisała w sobotę w mediach społecznościowych. Astronautka dodała, że chociaż na ISS w ostatnich dniach sporo się działo - w piątek NASA poleciła personelowi schronienie się w kapsule Crew Dragon na wypadek ewakuacji - wszyscy przebywający na stacji są bezpieczni.

There is a lot going on right now on the @Space_Station, but fortunately we are all safe and witnessed a spectacular southern aurora show yesterday thanks to a recent solar event. pic.twitter.com/25XaoMw2Rk — Jessica Meir (@Astro_Jessica) June 6, 2026 Rozwiń

Zorza polarna "tańczyła i wiła się tuż pod nami"

Astronautka opublikowała też film poklatkowy, który został nagrany ze statku kosmicznego Dragon firmy SpaceX.

"Zorza tańczyła i wiła się tuż pod nami, tworząc niezwykłe widowisko. Jestem pod wrażeniem tego eterycznego i poruszającego emocjonalnie zjawiska" - napisała Meir w niedzielę w mediach społecznościowych.

A timelapse view from our @SpaceX Dragon of the spectacular southern aurora seen in yesterday’s post, a result of a recent solar event. As opposed to the previous aurora I’ve seen, this one danced and snaked its way directly below us, putting on quite a show. I am in awe of this… pic.twitter.com/ReztjH3x9H — Jessica Meir (@Astro_Jessica) June 7, 2026 Rozwiń

Zorza polarna. Jak powstaje?

Zorza polarna to zjawisko świetlne. Powstaje, gdy naenergetyzowane cząstki gazu wysyłane przez Słońce uderzają w górną warstwę atmosfery Ziemi z ogromną prędkością - do 72 milionów kilometrów na godzinę. Nasza planeta jest chroniona przed "atakiem" dzięki polu magnetycznemu. Przekierowuje ono cząstki w kierunku bieguna północnego i południowego, a cząsteczki wchodzą w interakcję z gazami znajdującymi się w naszej atmosferze.

Zorza często nazywana jest tańcem różnokolorowych świateł: niebieskich, zielonych, fioletowych, różowych, czerwonych, żółtych i białych - w zależności od tego, z jakimi gazami wchodzi w interakcje. Tlen wydziela zielone i czerwone światło, azot świeci na bordowo i fioletowo, wodór i hel - na niebiesko i fioletowo. Może mieć różne formy - promienie, kurtyny, pasma, łuki. Zorzę polarną najlepiej widać nocą, mimo że powstaje dzięki Słońcu.

Zorza występuje głównie w rejonie bieguna północnego i południowego. Naukowa nazwa zorzy polarnej to aurora borealis (w okolicach bieguna północnego) i aurora australis (w okolicach bieguna południowego). Pochodzi ona od imienia rzymskiej bogini świtu Aurory.

Redagowała: ast