Zorza polarna. Wasze zdjęcia

W nocy z poniedziałku na wtorek na polskim niebie widoczna była zorza polarna. Wiele osób skorzystało z dobrych warunków do obserwacji, w tym Reporterzy 24.

Jak przekazał w poniedziałek rano Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor profilu "Z głową w gwiazdach", w sobotę słońce wyemitowało długi rozbłysk, który poderwał z gwiazdy koronalny wyrzut masy (CME), dający dużą szansę na zaobserwowanie zorzy. Według prognoz Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) oraz Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej (SWPC), uderzenie CME miało nastąpić późnym wieczorem 1 września polskiego czasu.

Zorza polarna na Waszych zdjęciach

I tak się faktycznie stało, dzięki czemu zorza polarna była widoczna w Polsce. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia tego zjawiska z północy kraju,

Czym jest zorza polarna

Zorza polarna to zjawisko charakteryzujące się silnym polem magnetycznym. Jego powstawanie związane jest z przepływem prądu w jonosferze, na wysokości około 100 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Naenergetyzowane cząstki gazu wysyłane przez Słońce uderzają w górną warstwę atmosfery Ziemi z dużą prędkością. Pole magnetyczne przekierowuje cząstki w kierunku bieguna północnego i południowego, gdzie wchodzą one w interakcję z gazami znajdującymi się w naszej atmosferze, tworząc świetlny spektakl.

Zorza występuje głównie w rejonie bieguna północnego i południowego. Naukowa nazwa tego zjawiska to aurora borealis (w okolicach bieguna północnego) i aurora australis (w okolicach bieguna południowego).

