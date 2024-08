Zorza polarna, Perseidy i nie tylko. Warto zarwać noc z poniedziałku na wtorek, bo czeka nas moc astronomicznych atrakcji. Jeśli ktoś nie miał okazji zobaczyć na niebie kolorowych świateł ostatnio, to znów ma okazję, i to przy deszczu spadających gwiazd.

W nocy z niedzieli na poniedziałek nad Polską było widać zorzę polarną , a także meteory z roju Perseidów, niekiedy w tym samym momencie, co uświetniło obserwacje rozświetlonego różnymi kolorami nieba. Najbliższa noc może okazać się jeszcze bardziej atrakcyjna dla miłośników obserwacji nocnego nieba. Jak pisze popularyzator astronomii i autor bloga "Z głową w gwiazdach" Karol Wójcicki, "to może być najpiękniejsza noc 2024 roku".

Perseidy w swoim maksimum

Aktywność Perseidów, czyli letniego roju meteorów, zaczęła się 17 lipca i potrwa do 24 sierpnia. Najistotniejszy jest jednak okres wokół maksimum, a ten przypada na 12 sierpnia. Najwięcej tak zwanych spadających gwiazd będzie można zobaczyć na niebie przed świtem, a więc około godziny 3 nad ranem we wtorek.

Spadające gwiazdy, czyli meteory, to zjawiska świetlne towarzyszące przelotowi skalnego okruchu z kosmosu (meteoroidu) przez atmosferę ziemską. Większość takich drobin spala się w atmosferze, tylko te większe są w stanie dotrzeć do powierzchni naszej planety i po upadku znajdujemy je jako meteoryty. Perseidy to szybkie meteory, osiągające prędkość 59 kilometrów na sekundę. Zwykle padają grupami po 6-15 meteorów w ciągu 2-3 minut. W ciągu godziny może być około 60 meteorów, a więc średnio jeden na minutę.