Ciekawostki

Zorza polarna w Polsce. Jakie są szanse, że znów się pojawi?

Zorza, okolice Suwałk
Nocna zorza polarna, okolice Fromborka (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: tata-astronom/Kontakt24
Minionej nocy Światła Północy rozświetliły niebo nad Polską. Czy jest szansa, że zorza polarna ponownie pojawi się w nocy z wtorku na środę? Na to pytanie odpowiada ekspertka z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Czy w nocy z wtorku na środę zorza polarna pojawi się na polskim niebie? Helena Ciechowska z Centrum Prognoz Heliogeofizycznych CBK PAN wyjaśniła, że obecnie trwa burza geomagnetyczna kategorii G4, czyli bardzo silna. Burze geomagnetyczne to zaburzenia ziemskiego pola magnetycznego, wywołane intensywnym wiatrem słonecznym. To wyrzucane przez Słońce obłoki plazmy (naładowanych cząstek), które przemieszczają się z prędkością do 2000 kilometrów na sekundę. Według skali wprowadzonej przez amerykańską Narodową Służbę Oceaniczną i Atmosferyczną (NOAA), burze dzieli się na kategorie od G1 (słaba) do G5 (ekstremalna).

"Czegoś takiego Europa nie widziała od dobrych kilkunastu miesięcy"
"Czegoś takiego Europa nie widziała od dobrych kilkunastu miesięcy"

Polska

Czy zorza będzie widoczna w Polsce?

Helena Ciechowska podała, że prognozy NOAA wskazują, iż zaburzone warunki geomagnetyczne utrzymają się przynajmniej do środy. Jednak - jej zdaniem - trudno powiedzieć, czy zorza będzie widoczna w Polsce także w najbliższych dniach. - Po zaciemnionej stronie globu widać ją obecnie doskonale. Podobnie było zeszłej nocy u nas, po godzinie 22 dało się ją zobaczyć z centrum Warszawy, co świadczy o tym, że warunki były naprawdę korzystne. Obserwacjom służyło też to, że Księżyc jest w nowiu i jego światło nie jest intensywne. Jeśli jednak coś będzie dało się jeszcze zobaczyć dzisiaj po zmroku, to raczej nie będzie już tak silne - zaznaczyła. Dodała, że możemy spodziewać się nadal słabszych burz, na przykład kategorii umiarkowanej G2. - Należy obserwować parametry i prognozy pogody kosmicznej. Jeśli takie warunki się utrzymają, to może w Polsce będzie można jeszcze dziś po zmroku obserwować zorze - przekazała.

Silny rozbłysk na Słońcu

Jak zauważyła ekspertka, intensywna zorza w nocy z poniedziałku na wtorek była związana z silnym i długotrwałym rozbłyskiem klasy X1.95, który pojawił się w aktywnym regionie 4341 na Słońcu. Nastąpił wtedy duży koronalny wyrzut masy (ang. Coronal Mass Ejection, CME) - a wraz z nim silny wiatr słoneczny. Kiedy wiatr słoneczny dociera w okolice Ziemi, natrafia na jej pole magnetyczne, które powoduje odchylanie trajektorii cząstek. Poruszają się one wzdłuż linii pola magnetycznego i wzbudzają atomy w atmosferze w obszarach okołobiegunowych. Skutkiem tego są właśnie zorze. Zazwyczaj możemy je obserwować za kołami podbiegunowymi, ale gdy warunki są sprzyjające, zdarza się je dostrzec też w niższych szerokościach geograficznych, także w Polsce. Ekspertka CBK PAN dodała, że po ostatnim rozbłysku na Słońcu wystąpiła też burza radiacyjna klasy S3 (silna). Burze radiacyjne oznaczają wzrost promieniowania związany z większą liczbą cząstek energetycznych, zwłaszcza protonów. - Tego rodzaju zjawiska wpływają na komunikację radiową i mogą ją utrudniać - powiedziała. Dodała, że z jej informacji wynika, iż burza klasy S3 już się skończyła. Helena Ciechowska przypomniała, że zorze są najlepiej widoczne na ciemnym niebie, a duże zanieczyszczenie świetlne w miastach zwykle nie pozwala na ich obserwacje. Oglądanie zorzy utrudniają lub uniemożliwiają też chmury, ale z prognoz wynika, że noc z wtorku na środę ma być pogodna, a następnej nocy spodziewane jest lekkie zachmurzenie. Zorze polarne występują także na niektórych innych planetach Układu Słonecznego. Obserwowano je na przykład na Jowiszu, Saturnie, Uranie i Neptunie.

"W Polsce da się robić rzeczy na światowym poziomie"

"W Polsce da się robić rzeczy na światowym poziomie"

Nauka
Schowała się za Marsem i przestała odpowiadać. Szukają MAVEN

Schowała się za Marsem i przestała odpowiadać. Szukają MAVEN

Nauka

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Katarzyna

