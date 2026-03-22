Alert zorzowy. Tej nocy na niebie mogą pojawić się światła północy

W niedzielną noc na niebie może być widoczna zorza polarna. Jak poinformował popularyzator astronomii Karol Wójcicki, warunki do powstania zjawiska są bardzo sprzyjające. Tylko czy w jego obserwacji nie przeszkodzi pogoda?

W tym roku w Polsce dwukrotnie wystąpiły dobre warunki do podziwiania zorzy polarnej - pierwszy raz w połowie stycznia, a drugi raz w nocy z piątku 20 marca na sobotę 21 marca.

Kolejna okazja na ujrzenie zorzy polarnej

Okazuje się, że już w niedzielną noc nadejdzie kolejna szansa na zaobserwowanie świateł północy. Jak przekazał Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach", aktywność Słońca wciąż jest sprzyjająca.

"Dane z satelity ACE pokazują, że dociera do nas szybki strumień wiatru słonecznego z dziury koronalnej - jego prędkość sięga około 650 kilometrów na sekundę, co już samo w sobie stanowi solidne "paliwo" dla zorzy. Ale głównym składnikiem zamieszania jest stabilnie utrzymujący się od kilku godzin na minusie Bz!" (parametr decydujący o widoczności zorzy polarnej - red.) - napisał Wójcicki.

Popularyzator astronomii dodał, że magnetometry, czyli przyrządy do mierzenia wielkości, kierunku oraz zmian pola magnetycznego, pokazują momentami znacznie silniejsze odchylenia, sugerujące epizody nawet w kierunku burzy magnetycznej klasy G3.

Jeśli chodzi o warunki do obserwacji zorzy polarnej, to będą one zróżnicowane w zależności od rejonu kraju. Jak podała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w Warszawie noc będzie na ogół pogodna. W Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu pojawi się więcej chmur, ale można liczyć na przejaśnienia, a we Wrocławiu, gdzie zachmurzenie również będzie większe niż w stolicy - nawet na rozpogodzenia.

Czym jest zorza polarna

Zorza polarna to zjawisko świetlne. Do jego powstania dochodzi, gdy naenergetyzowane cząstki gazu wysyłane przez Słońce uderzają w górną warstwę atmosfery Ziemi z dużą prędkością. Planeta chroni się przed "atakiem" dzięki polu magnetycznemu, które przekierowuje cząstki w kierunku bieguna północnego i południowego. Tam wchodzą one w interakcję z gazami znajdującymi się w naszej atmosferze.

Zorza występuje głównie w rejonie bieguna północnego i południowego. Naukowa nazwa zorzy polarnej to aurora borealis (w okolicach bieguna północnego) oraz aurora australis (w okolicach bieguna południowego). Nazwa zjawiska pochodzi od imienia rzymskiej bogini świtu Aurory.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: Z głową w gwiazdach, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Może zorzę/Kontakt24

